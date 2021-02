Giornata Mondiale contro il Cancro: le associazioni genovesi, quali sono e come contattarle

Il 4 febbraio è la Giornata Mondiale contro il Cancro. La giornata è stata istituita dalla Carta di Parigi del 1999 e celebrata per la prima volta l'anno successivo, nel 2000.

Al centro della giornata, la prevenzione, che resta lo strumento più efficace per combattere i tumori e per vivere bene più a lungo. E per assistere i malati e i loro familiari ci sono davvero tante associazioni nate sul territorio, che si occupano di accompagnare i pazienti lungo il percorso di terapia, ma anche di fare ricerca per combattere il cancro: vediamo insieme quelle genovesi.

Lilt Genova

Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori

Sede Legale e Ambulatorio Lega Tumori di Genova

Via B. Bosco 31/10 – 16121 (Genova)

Tel: 010 2530160 Fax: 010 2530176

info@legatumori.genova.it

direzione@pec.legatumori.genova.it

Per informazioni e per prenotare una visita:

poliambulatorio@legatumori.genova.it

Apertura al pubblico:

lunedi – venerdi: 9:00-13:00 – 14:00-18:00

Sportello c/o Day Hospital Emato-oncologico ( IST piano 1) Policlinico San Martino

Largo R. Benzi, 10 – 16132 (Genova)

Tel: +39 010 5555658

Apertura al pubblico:

lunedi – venerdi: 7:30-12:30 (mercoledì chiuso)

Per informazioni inviare sms al numero 3898927663 o scrivere alla mail szignaigo@legatumori.genova.it

E-Shop Solidale

sostieni.legatumori.genova.it – ordini@legatumori.genova.it

Anvolt

Associazione Nazionale Volontari Lotta contro i Tumori

Via San Luca, 12

16124 - Genova (GE)

010 265999

genova@anvolt.org

Airc

Fondazione Airc per la Ricerca sul Cancro

Via Caffaro 1, Genova

010 277 0588

Associazione Antonio Lanza

Finanzia attività di medicina integrata per combattere ansie e paure dei pazienti oncologici

Corso Solferino, 4/2 – 16122 Genova

Tel. 010 87.00.67

Cell. 339.86.16.436

email: associazioneantoniolanza@virgilio.it

Ambulatorio di medicina integrata

Presso Ospedale Gallino

Via Ospedale Andrea Gallino, 5 – 16164 Genova

Tel. 010 84.911

Responsabile Scientifico: Dott. Edoardo Rossi

C.F. 95023290109

Associazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma

Sede legale: c/o Istituto G. Gaslini

Largo G. Gaslini 5, 16147 Genova

Tel. 010.6018938 - Fax. 010.6018961 - N. Verde 800.91.00.56 - attivo dalle 8.30 alle 17.00

Ail

Associazione Italiana contro le leucemie-linfomi

Viale Pio VII n. 12, 16148

Telefono: 010 3761906

cell. 349 1326017

Mail: ailgenova@hotmail.com

Pec: ail_genova@pec.it