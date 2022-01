La Giornata Mondiale dell'Abbraccio per la seconda volta segnata dal covid

Il 21 gennaio è la Giornata Mondiale dell'Abbraccio, ricorrenza che già nel 2021, e in particolare nel 2022, ci fa riflettere sull'importanza di questi piccoli gesti. Fino a due anni fa non avremmo mai pensato a una pandemia che avrebbe sconvolto le nostre abitudini, compreso il contatto fisico. Mentre nell'inverno 2021 le regioni erano divise in colori con regole molto più rigide e i vaccini erano appena arrivati, riservati solo ad alcune fasce della popolazione, oggi ci si possono concedere molte libertà in più anche se l'emergenza sanitaria non è ancora finita. Tra cui anche quella di abbracciare i propri cari un po' più a cuor leggero (di questo ne parleremo in fondo all'articolo).

Ma perché dedicare una giornata all'abbraccio? È scientificamente dimostrato che abbracciarsi (gesto appunto non più così scontato da due anni a questa parte) ha su ognuno di noi dei grandi benefici. Ecco i principali.

1) Fa bene al cervello

Secondo alcune ricerche scientifiche l'abbraccio aumenta le potenzialità del cervello, permettendo agli emisferi cerebrali di sintonizzinarsi e di dare il via ad una vera e propria sincronizzazione, aumentando le potenzialità del cervello. Migliorano così la concentrazione e la capacità di apprendimento.

2) Rafforza i legami sentimentali

Due corpi, abbracciandosi, creano un forte legame emotivo. L'abbraccio d'amore è messaggio, mandato attraverso il linguaggio del corpo, che ci fa sentire più sicuri, protetti ed amati.

3) Rinforza il sistema immunitario

Un abbraccio è in grado di rinforzare il sistema immunitario: ha effetti positivi sul sistema cardiovascolare, riducendo la pressione arteriosa e, inoltre, riesce a difenderci dal freddo, permettendo alla temperatura corporea di alzarsi.

4) Aumenta l'autostima

Abbracciarsi allontana le paure e la necessità di ricevere l'approvazione degli altri. Un abbraccio, sia da bambini che da adulti, significa protezione e amore. Per questo lo amiamo moltissimo, sin da piccoli. Perchè è, immediatamente, capace di farci sentire coccolati ed amati.

5) Calma l'ansia

La forza di un abbraccio è capace di rivelarsi un vero supporto psico-sociale nei momenti in cui proviamo una forte ansia. Riesce, infatti, ad attenuare la tensione ed a ridurre lo stress.

Coronavirus: come abbracciarsi in tempi di pandemia

Per non rinunciare ai benefici degli abbracci in questo periodo di pandemia gli esperti consigliano alcune precauzioni. La prima è quella di abbracciare solo persone conosciute e di farlo indossando la mascherina. Abbracciarsi all'aperto abbassa il rischio di contagio fino a 20 volte rispetto agli ambienti chiusi. Durante l'abbraccio alcuni esperti di trattenere il respiro e sottolineano che non bisogna parlare.

I volti vanno messi in posizione opposta e deve essere breve. Vanno, inoltre, evitate persone che tossiscono e che presentano altri sintomi da covid.