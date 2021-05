Giornata del Cibo per Tutti: anche a Genova la raccolta di generi alimentari per famiglie bisognose

Sabato 29 maggio dalle 10 alle 18 i volontari della Comunità di Sant'Egidio raccoglieranno generi alimentari da destinare alle famiglie in condizione di bisogno e daranno informazioni sulla lotta alla povertà a Genova.

Nell'emergenza alimentare aggravata dalla pandemia, circa mille volontari di Sant'Egidio a Genova sono in strada per dare cibo alle persone senza dimora, per consegnare spese solidali agli anziani, per fornire sostegno alimentare alle famiglie più in difficoltà. Le nostre non hanno mai chiuso.

Per non lasciare solo nessuno in questo tempo difficile, c'è bisogno dell'aiuto di tutti.

È possibile portare cibo non deteriorabile e offrire il proprio tempo come volontari nei centri raccolta di: