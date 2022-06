Nastri d'Argento: Maria Chiara Giannetta miglior attrice protagonista con Blanca

Maria Chiara Giannetta, 30 anni, ha vinto il premio come miglior attrice protagonista ai Nastri d'Argento-grandi serie grazie alla sua interpretazione in Blanca.

La serie televisiva di Rai Uno ambientata a Genova ha conquistato il pubblico, ma anche i giornalisti cinematografici italiani che, sabato 4 giugno 2022, hanno consegnato i premi a Napoli, al Teatro di Corte di Palazzo Reale. Come miglior attore protagonista, invece, è stato premiato Luca Argentero (Doc-Nelle tue mani), tra gli altri riconoscimenti quelli alle migliori grandi serie: 'A casa tutti bene' di Gabriele Muccino e 'Le fate ignoranti' di Ferzan Özpetek.

Una grande interpretazione quella della Giannetta nel 'crime drama' girato a Genova e liberamente tratto dall'omonimo romanzo di Patrizia Rinaldi, che racconta lo straordinario viaggio di una giovane donna non vedente che ha la possibilità di realizzare il sogno che aveva sin da bambina: diventare una consulente della polizia. Blanca Ferrando è vivace, solare e vitale, capace di sdrammatizzare tutto, a partire dalla sua condizione. In commissariato dovrà scontrarsi con la diffidenza dei capi e dei colleghi, in un ambiente di lavoro maschilista e un po' retrogrado. Dovrà relazionarsi con il commissario Bacigalupo, interessato solo ad arrivare alla pensione senza troppi problemi, e con l'ispettore Liguori, figlio di un nobile decaduto e di un'avvocatessa senza scrupoli. Una donna contemporanea, rappresenta la fragilità che diventa forza.

I tanti telespettatori che si sono appassionati alle avventure di Blanca attendono ora la seconda serie che, secondo indiscrezioni, dovrebbe esssre in programma.