È genovese il farmacista più social d'Italia: chi è Giacomo Pisano

Il farmacista più social d'Italia è genovese e si chiama Giacomo Pisano, sui social è però noto come 'Il socialmente farmacista' e, negli ultimi giorni, ha sfondato il muro dei 150mila follower su Instagram, tutti targhetizzati con un alto indice di commenti e like. Nei mesi scorsi era stato anche nominato 'top creator' per il mondo delle farmacie nell'ambito di Cosmofarma, evento leader e appuntamento imprescindibile per il settore farmaceutico. Un vero e proprio 'influencer' per tutto il mondo della farmacia, con l'obiettivo di combattere le fake-news e fornire risposte utili ai 'clienti' della sua farmacia virtuale.

Chi è Giacomo Pisano, il 'socialmente farmacista'

Giacomo Pisano, classe 1982, è nato e cresciuto a Genova nel quartiere di Albaro. Laureato in farmacia nel 2008, ha iniziato a lavorare nel 2009, per 13 anni in una farmacia di Oregina, oggi presso la Farmacia Savio di Recco. L'avventura sui social è iniziata nel 2017 con i primi video su Facebook, poi si è spostata su Instagram nel 2019 ed è stato un vero e proprio boom di visualizzazioni. Un format tutto sommato semplice, ma efficace. Si tratta di mini-video attraverso i quali il dottor Pisano risponde alle domande più comuni, a volte anche banali, che vengono fatte dai clienti: il corretto utilizzo delle medicine, la lotta alle fake-news, i rimedi contro i malanni di stagione. Il tutto trattato con un linguaggio molto semplice e accessibile, privo di grandi tecnicismi.

Le risposte ai dubbi dei clienti diventano 'mini-video'

E alla base del successo c'è proprio la risposta alle piccole grandi domande che attanagliano milioni di persone in tutta Italia. Non è un caso se i video più visualizzati sono anche quelli che affrontano i temi più semplici. 'Il tipico errore che le persone commetto sulla misurazione della febbre con il termometro digitale' ha raccolte oltre 3,2 milioni di visualizzazioni, 'cosa assumere in caso di mal di testa forte e improvviso' circa 2 milioni, 'come trattare al meglio le afte della bocca' 550mila, le 'proprietà nascoste del Fluimucil' quasi 400mila, 'che cosa devi assumetre in caso di febbre +38°' oltre 600mila. Tutto iniziò però con un video sulla differenza tra Tachipirina 500 e 1000, che innescò la 'bomba social' tra curiosità e commenti. Insomma, le classiche domande dei clienti al farmacista che, attraverso i social, raggiungono però un pubblico molto più ampio, il tutto utilizzando un linguaggio semplice, privo di tecnicismi e alla portata di tutti, sicuramente uno degli ingredienti del successo. Un pubblico social formato principalmente da donne (85,4% contro il 14,6% di uomini) di età compresa tra i 35 e i 54 anni (circa il 50%). Gli uomini più assidui hanno un'età invece compresa tra i 55 e i 64 (circa il 25%). Ampio anche il seguito tra i colleghi: su 150mila follower circa 13mila sono profili di farmacie o con la parola 'farmacia' presente nel nome o nella bio, circa 2.500 i farmacisti di professione, 1.300 donne e 1.200 uomini.

Dai social alla televisione

Le 'pillole' del dottor Pisano sono poi sbarcate anche in televisione in programmi televisivi Sky e Rai come 'Ogni Mattina', 'Detto fatto' e 'Nei tuoi panni', ma anche in Radio su Rtl 102.5. All'attività lavorativa al banco della farmacia e a quella social Giacomo Pisano abbina anche corsi di formazione per il farmacista basati sul marketing moderno e consulenza aziendale di marketing per le aziende farmaceutiche perché, come aveva spiegato a Genova Today: "Spesso il farmacista è trattato come un bottegaio che dispensa scatolette. In realtà siamo i primi professionisti sanitari sempre a disposizione della popolazione, senza appuntamento, e questo nel lungo periodo della pandemia covid ha fatto la differenza. Ci siamo sempre stati per rispondere a dubbi e paure dei cittadini, un ruolo a mio modo di vedere fondamentale. Anche dal punto di vista universitario siamo ancora ancorati a una vecchia concezione della nostra figura, dei 'topi da laboratorio' che si destreggiano tra formule chimiche e farmaci. Siamo molto altro".

