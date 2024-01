Un ex calciatore della Sampdoria all'Isola dei Famosi greca

Dalla Sampdoria all'Isola dei Famosi, in salsa greca. Da matricola a meteora, il passo è breve. Nel 2012 la Sampdoria acquistò il primo calciatore greco della propria storia: Savvas Gentsoglou (o Gkentsoglou a seconda della traslitterazione dall'alfabeto greco). All'epoca aveva 22 anni ed era considerato uno dei talenti emergenti delle nazionali giovanili (14 presenze nell'Under 21 dopo aver fatto la trafila tra Under 17 e Under 19), venne prelevato dall'AEK Atene, big di Grecia in cui aveva collezionato 56 presenze e segnato due goal.

Mediano di interdizione, venne girato subito in prestito al Livorno giocando come titolare 35 partite, il ritorno in blucerchiato non fu però da ricordare, sei gare tra Serie A e Coppa Italia, per poi essere girato allo Spezia a metà campionato, in prestito. Oggi lo ritroviamo, a 34 anni, come concorrente di Survivor Greece, l'Isola dei Famosi greca.

Terminato il prestito venne ceduto all'Ergotelis, nella massima serie Greca, ma dopo un solo anno tornò in Italia, acquistato dal Bari. Dodici presenze in Puglia e poi la cessione all'Hajduk Spalato in Croazia, una carriera proseguita tra alti e bassi tra Cipro (Apoel), Arabia Saudita (Al Adalah), e Grecia (Lamia, Makedonikos e Kavala). Dopo aver appeso le scarpette al chiodo ha intrapreso una nuova carriera televisiva, chissà se riuscirà a imporsi all'Isola dei Famosi del proprio Paese, trasmissione che inizierà il 7 gennaio e proseguirà nei prossimi mesi fino a luglio. Sul sito ufficiale del programma viene descritto così: "Si è fatto conoscere e amare dai tifosi di calcio e il suo motto di vita è 'non mollare mai'. Con questa frase in mente, 'atterrerà' tra le insidie di 'Survivor', per superarle giorno dopo giorno. Il suo amore per la natura lo aiuterà nella sua vita quotidiana in spiaggia, ma sarà utile anche per fare squadra con i compagni di viaggio. La cosa che gli mancherà di più sarà suo figlio".