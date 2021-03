Genova verticale: 5 itinerari

Cinque percorsi di ogni difficoltà per vivere (o ammirare, rimanendo in piano) la "Genova verticale"

«Genova verticale, vertigine, aria, scale» come scriveva Giorgio Caproni in una delle sue poesie più celebri dedicate alla città. E in effetti Genova è "verticale", stretta tra mare e monti, sviluppata tra ascensori, scalinate, salite e discese. Insomma non ci si annoia mai, e gli amanti del trekking urbano (e non) trovano percorsi di tutte le difficoltà senza allontanarsi troppo da casa.

Il portale istituzionale Visit Genova cita 5 percorsi da assaporare per vivere la "Genova verticale" (o almeno per ammirarla restando in piano) adatti a tutti i tipi di camminatori.

Andiamo a scoprire gli itinerari proposti:

Le passeggiate a mare

I lungomare genovesi sono tutti da scoprire, con una direttice di levante che da Piazza Rossetti, nel quartiere della Foce, percorre Corso Italia, passando per l’antico borgo di pescatori di Boccadasse, approdando infine alla passeggiata Anita Garibaldi, un belvedere affacciato sulla scogliera da cui si accede ai Parchi di Nervi e ai loro Musei d’Arte e una direttrice di ponente, in quel lembo occidentale della città che è rimasto inalterato come quando nell’Ottocento era tappa obbligata del Grand Tour, meta estiva privilegiata di nobili e intellettuali italiani ed europei che risiedevano nelle sue splendide ville.

Un centro storico tra i più estesi d’Europa

Qui si incontra un labirinto di vicoli e piazzette dove perdersi, ritrovarsi, poi perdersi ancora... sedotti dalla bllezza dei palazzi storici appartenenti al Patrimonio Unesco; tentati dai profumi della cucina tipica che si affacciano dalle antiche sciamadde, le gastronomie tradizionali che sono da sempre una forma di street food, prima ancora che la parola fosse inventata; accarezzati dalla musica e dalle canzoni in dialetto genovese, considerato una delle lingue più antiche del Mediterraneo.

Il Parco Urbano dei Forti

Si tratta di un percorso a tappe nel verde che si snoda lungo la cintura di fortificazioni storiche che ha protetto la città nei secoli e che ancora la abbraccia da parte a parte. E che è attraversato dai binari a scartamento ridotto di un trenino colorato che sembra un giocattolo e che è la ferrovia storica, ancora funzionante, meglio conservata d’Italia.

L’Acquedotto Storico di Genova

È una Via delle acque che, servendosi di un'antica struttura architettonica nella Val Bisagno, ha garantito per secoli l'approvvigionamento idrico di Genova e del suo porto.

Il percorso ha inizio nella località di Bargagli, nell'alta valle in località La Presa, attraversa per intero la città e termina nei pressi del Porto Antico.

Oggi l'Acquedotto Storico è un percorso pedonale escursionistico lungo ventotto chilometri.

Il Santuario della Madonna della Guardia

È, per i più allenati, il più impegnativo itinerario religioso di pellegrinaggio al santuario che, dai suoi 800 metri di quota, veglia sulla città.

Come un Cammino di Santiago in miniatura che in poche ore conduce a uno scrigno prezioso di ex voto e testimonianze popolari, raccolti in secoli di devozione e di gratitudine per grazia ricevuta da una comunità marinara che nel mare ha sempre trovato mezzi e ragione di vita.