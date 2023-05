"Giovani cinefili cercasi", parte la call di Genova Reloaded per la Giuria Giovani 2023

“Giovani cinefili cercasi”, scrive il Circuito Cinema di Genova sui suoi profili social. E così parte la call dedicata a tutti gli appassionati di cinema nella fascia d’età tra i 18 e i 29 anni e l’occasione è l’edizione 2023 del Festival Genova Reloaded.

“Il cinema è la tua passione? Vuoi vivere l'esperienza unica di giudicare i film per un importante evento del Cinema Italiano? Cerchi un'occasione per conoscere il mondo del cinema da vicino?” prosegue l’annuncio, esortando gli interessati a candidarsi per entrare a far parte della Giuria Giovani della quarta edizione del Festival, in programma dal 19 al 25 giugno 2023. A tutti coloro che decideranno di diventare critici e giurati del concorso, il Circuito regalerà un abbonamento di cinque ingressi al cinema.

Giunto al suo quarto anno, Genova Reloaded rappresenta il concorso genovese dedicato al nuovo cinema italiano. Nelle scorse edizioni trovava spazio all’interno del cortile di Palazzo Ducale, ma quest’anno verrà ampliato con due nuove location: arena di Sturla e Cinema Sivori in salita Santa Caterina. Si punta alla qualità e alla promozione dei film al cinema con sei film in concorso e gli interventi di tanti ospiti nazionali, tra cui Alessandro Gassman, Zerocalcare e Pierfrancesco Favino.

Il primo ospite, Alessandro Gassman, arriverà in città per la pre-apertura della rassegna, il 27 maggio 2023: in tale occasione presenterà un film e sarà al centro di una masterclass dedicata al suo libro “Io e I #GreenHeroes” in cui, accanto all’impegno ambientalista, si sofferma in un commovente ricordo del rapporto con i suoi genitori.

A chiudere Genova Reloaded 2023 sarà invece Pierfrancesco Favino che il 25 giugno, nella cornice mozzafiato dell’arena di Sturla, sarà protagonista di una chiacchierata con il direttore artistico Giorgio Viaro, prima di presentare il suo ultimo film, L’ultima notte di Amore di Andrea Di Stefano.