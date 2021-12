Curiosità: cosa accomuna Genova, Pisa e Saint-Tropez?

Forse non tutti lo sanno, ma l'esclusiva località francese Saint-Tropez deve il suo nome a San Torpete, martire cristiano vissuto nel primo secolo dopo Cristo.

Chi è genovese potrà pensare di aver già sentito questo nome: certo, perché a San Torpete - che pure era di origini pisane - è dedicata una chiesa proprio a Genova, in piazza San Giorgio.

Genova infatti era devota al santo pisano, portato nella Superba proprio dai mercanti di Pisa: non dimentichiamoci che in antichità il capoluogo ligure era una potenza commerciale, luogo di scambio non solo di merci ma anche di culture.

Ma cosa c'entra la Francia? San Torpete (detto anche San Torpè, da cui poi saint Tropez) era un soldato romano vissuto al tempo della predicazione di San Pietro in Italia. Come spiega Giampiero Orselli in "Genova, strade misteriose" (Ligurpress, 2020), convertitosi al cristianesimo, Torpete praticava di nascosto la nuova fede religiosa, pur svolgendo un ruolo non da poco nell'amministrazione romana. Tornato a Pisa, fu però smascherato e accusato pubblicamente dal prefetto della città, Satellico: Torpete non volle rinnegare la sua fede, e venne torturato e poi ucciso a San Rossore, nell'aprile dell'anno 68. Si dice che, dopo la sua morte, il corpo fu abbandonato sopra un'imbarcazione alla foce dell'Arno, e venne ritrovato poi sulla costa di una cittadina in Provenza, che si chiamava Heraclea, e che venne poi ribattezzata Saint-Tropez. Ciò accadde quando nel medioevo, nel borgo - testimoniano alcuni scritti risalenti all'800 - arrivarono alcune famiglie liguri che edificarono la chiesa. In onore di questo legame, nell'800 arrivò la richiesta a Genova di poter ottenere uno stendardo con la croce della Repubblica Genovese da donare ai vincitori delle solenni corse del 1864. "Il Municipio assentiva di buon grado alla domanda - scrive lo storico ottocentesco Luigi Tommaso Belgrano - e spediva a Saint-Tropez due superbi vessilli, i quali venivano accolti da quei cittadini col più vivo trasporto, in mezzo alle grida di evviva alla Metropoli della Liguria".