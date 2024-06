Anche Genova è tra le mete più ricercate per le vacanze estive, ma bassa in classifica

Le giornate estive sono arrivate e, per alcuni, anche le vacanze. Mare, sole e spiaggia sembrano gli ingredienti preferiti dagli italiani, che spesso tra le loro mete preferite inseriscono anche la Liguria. Le persone hanno voglia di relax e a dimostrarlo è il fatto che per il mese di luglio 2024, sul sito Jetcost, le prenotazioni per gli alloggi sono già aumentate del 10% rispetto allo scorso anno. In termini di preferenze, sembra che gli italiani continuino a desiderare la spiaggia, dato che queste destinazioni spiccano nelle loro ricerche, con un 74%, rispetto alle destinazioni senza mare, al 26%.

I dati che analizzano i risultati delle ricerche di alloggi su Jetcost tra l'1 e il 31 luglio indicano che Genova, in Liguria, fa parte delle mete più ricercate dai turisti nazionali per le vacanze estive. Non ottiene però una posizione di spicco, dato che si piazza 27esima in classifica. A superarla sono:

1. Napoli (Campania)

2. Jesolo (Veneto)

3. Roma (Lazio)

4. Lampedusa (Sicilia)

5. Capri (Campania)

6. San Vito lo Capo (Sicilia)

7. Rimini (Emilia-Romagna)

8. Riccione (Emilia-Romagna)

9. Favignana (Sicilia)

10. Tropea (Calabria)

11. Gallipoli (Puglia)

12. Ponza (Lazio)

13. Milano (Lombardia)

14. Lignano Sabbiadoro (Friuli-Venezia Giulia)

15. Cefalú (Sicilia)

16. Caorle (Veneto)

17. Vieste (Puglia)

18. Ischia (Campania)

19. Reggio Emilia (Emilia-Romagna)

20. Olbia (Sardegna)

21. Gaeta (Lazio)

22. Alghero (Sardegna)

23. Sperlonga (Lazio)

24. San Teodoro (Sardegna)

25. Firenze (Toscana)

26. Palermo (Sicilia)

27. Genova (Liguria)

Può però consolare il fatto che, rispetto al capoluogo ligure, siano più basse in classifica città come Polignano a Mare (29esima), Porto Cesareo (30esima), Taormina (34esima) e Sorrento (39esima). Genova quindi, con il suo potenziale, ha la possibilità di affermarsi tra le mete preferite e provare a scalare, di anno in anno, le classifiche.