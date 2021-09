Genova Jeans, da stasera illuminazione speciale in via del Campo e in piazza don Gallo

Non solo illuminazione, ma anche “Nel Ghetto si racconta che”, una serie di visite guidate gratuite che saranno impreziosite da coreografie in costumi storici

Saranno un blu trama di jeans e il rosso i due colori che dalla sera di mercoledì 1 settembre illumineranno via del Campo e piazza don Gallo, fino al Museo del Risorgimento e che fino alla fine di Genova Jeans renderanno omaggio a Giuseppe Garibaldi.

E se via del Campo sarà interamente illuminata con le sfumature di blu del jeans, protagonista della kermesse che prenderà il via domani e si concluderà lunedì 6 settembre, piazza don Gallo e il Museo del Risorgimento di via Lomellini saranno illuminati dell’iconico rosso delle camice di Garibaldi e dei suoi Mille.

«A poche ore dall’inizio di Genova Jeans – spiega l’assessore alle Politiche Culturali Barbara Grosso – alcune delle vie più significative del centro storico si illumineranno di blu trama di jeans e rosso, un potente messaggio visivo per valorizzare non solo la via del Jeans e la kermesse, ma anche e soprattutto il centro storico stesso e tutto il territorio. Voglio ringraziare ETT e City Green Light per aver installato in maniera rapida ed eccezionale le luci che già da stasera vi invito ad andare a vedere».

Non solo illuminazione, ma anche “Nel Ghetto si racconta che”, una serie di visite guidate gratuite che saranno impreziosite da coreografie in costumi storici e che porteranno genovesi e turisti in una immersione nella storia, nelle tradizioni e nelle leggende dell’ex Ghetto ebraico di Genova, un viaggio da Giulio Cesare Vacchero ai giorni nostri, viaggio fra fatti storici, aneddoti ed episodi alla scoperta di vecchie e nuovi aneddoti tra i tesori del centro storico.

Ad aiutare genovesi e turisti a calarsi in un mondo speciale sospeso tra mistero, storia e fantasia saranno guide turistiche abilitate ed esperti.

Partecipano anche i gruppi storici, l’Associazione Princesa e la Comunità di san Benedetto al Porto-Portierato di piazza don Andrea Gallo.

Come partecipare:

Le visite guidate necessitano di prenotazione obbligatoria e i posti sono limitati. Si terranno quattro visite al giorno, a partire dalle 17 una ogni mezzora per la durata di due ore. Le prenotazioni avverranno fino a esaurimento posti, 40 persone a visita per un totale di 160 partecipanti giornalieri.

Per prenotarsi occorre inviare una mail all’indirizzo fondazioneamon@live.it , fino a esaurimento posti, (Le persone che prenoteranno riceveranno email di conferma di avvenuta prenotazione e il protocollo previsto per svolgere le visite guidate in sicurezza in emergenza Covid-19.



Ogni partecipante sarà dotato di radio ricevitore per poter ascoltare la visita guidata con la distanza di sicurezza.

Per ragioni organizzative e al fine di accontentare il maggior numero di persone possibile sarà possibile prenotare soltanto per due persone, bambini esclusi.



La visita è organizzata nel rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione anti Covid-19, pertanto si potrà partecipare solo compilando l’autocertificazione.