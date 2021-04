Genova Hogwarts Express: il treno di Harry Potter torna a partire da maggio

Torna l'Hogwarts Express di Genova, il primo e unico trenino magico italiano, un gioiello che solo Genova può vantare.

Tutti gli appassionati della saga di Harry Potter potranno, dal 1 maggio, rivivere l'emozione del viaggio verso Hogwarts sul trenino di Casella, allietati e interrogati dai professori della scuola più amata dai ragazzi e non solo.

Infatti il percorso prevede aneddoti e indovinelli per un pubblico da 0 a 99 anni. All'arrivo si troverà la mitica professoressa di Erbologia Pomona Sprite (Deborah Carelli) con la sua urlante mandragola, Severus Piton (Alberto Cervelli) fermo a pagina 394, la cattivissima Bellatrix Lestrange (Sophie Lamour, ideatrice dell'iniziativa) pronta per scagliare malefici e maledizioni, e naturalmente Minerva Mcgranitt, Mirtilla Malcontenta, Priscilla Corvonero, Sibilla Cooman, Ninfadora Tonks.

Tante novità in vista: infatti sono previste date per tutto il mese di maggio e giugno e dei viaggi speciali per l'estate. Non solo: Avventure Cittadine è al lavoro per una caccia al tesoro molto speciale: non rimane che ripassare i manuali di magia, e impugnare la bacchetta per vivere l'avventura.

Ogni carrozza seguirà le regole anticovid per cui il numero dei posti disponibili è limitato.

Prenotazioni solo ed esclusivamente su WhatsApp al seguente numero: 3404910024.