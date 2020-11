Genova in bianco e nero, le vostre foto più belle

Il fascino intramontabile delle foto in bianco e nero dona particolarmente a una città come Genova, alle sue alture, al mare, alle strade, al centro storico, e così via. Un tocco classico per descrivere una città in grado di incantare con i suoi colori sgargianti ma anche con le sue tonalità di grigio a illuminare paesaggi, scorci cittadini, lavoro, attimi di vita.

Nel weekend abbiamo chiesto ai lettori - tramite il nostro profilo Instagram - di taggarci nelle loro fotografie in bianco e nero più belle. Ecco alcuni dei migliori scatti che gli utenti hanno sottoposto alla nostra attenzione, insieme ad altri in cui veniamo quotidianamente taggati.

Grazie a tutti coloro che hanno partecipato.