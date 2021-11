Genova capitale del mugugno? Eppure è tra le 15 città più 'friendly' d'Europa, secondo il Traveller

Sembrerà strano, eppure è così: Genova, la capitale del "mugugno", finisce nella top 15 delle città più accoglienti d'Europa secondo la rivista Traveller di Condé Nast. Unica città italiana, tra l'altro.

Altro che 'famosa accoglienza ligure', come spesso viene apostrofata con molta autoironia e sarcasmo dai genovesi stessi. La Superba è stata inserita nella classifica delle città più 'friendly' d'Europa: "Queste sono le città con le persone più sorridenti e accoglienti - spiega la rivista - secondo i lettori di Traveller per i premi Reader's Choice 2021".

Nell'ambito del Reader's Choice, basandosi sui consigli degli utenti, la rivista ha stilato diverse classifiche: "Mentre le migliori città d'Europa sono spesso giudicate per la loro storia antica, l'architettura, l'arte o la gastronomia, a volte quello che rende un posto grande è la sua gente".

Ecco la classifica completa:

Baden Baden, Germania

Baku, Azerbaijan

Belfast, Irlanda del Nord

Bilbao, Spagna

Bled, Slovenia

Bucarest, Romania

Cordoba, Spagna

Delft, Olanda

Evora, Portogallo

Genova, Italia

Lugano, Svizzera

Salamanca, Spagna

Sofia, Bulgaria

Toledo, Spagna

Tolosa, Francia

"Grazie al sorriso dei genovesi, alle bellezze delle nostra città - dice il sindaco Marco Bucci, che ha dato notizia della classifica - siamo entrati in questa speciale graduatoria che valorizza il grande lavoro che stiamo facendo tutti insieme per portare il nome di Genova in tutto il mondo".