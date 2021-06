Tornano i concerti a Genova e dintorni: il meglio dell'estate 2021

Ce n'è per tutti i gusti: dal pop alla musica classica, dal punk all'indie, con alcuni nomi attesissimi come Max Gazzè, Antonello Venditti, Levante e tanti altri.

Tornano finalmente i concerti e la musica dal vivo per l'estate 2021, pur dovendo ovviamente rispettare le regole anti covid.

Anche a Genova tornano dunque date e festival importanti come il Balena, il Goa Boa, l'Electropark, con alrettanti nomi famosi che torneranno a esibirsi in città per la gioia dei fan. Ce n'è per tutti i gusti: dal pop alla musica classica, dal punk all'indie, con alcuni volti di spicco come Max Gazzè, Antonello Venditti, Levante e tanti altri.

Andiamo a vedere, in ordine cronologico, l'elenco dei concerti principali previsti a Genova, tenendo sempre a portata di mano l'agenda completa dei concerti disponibile qui.

(Articolo in costante aggiornamento)