VIDEO | Telecronista Nbc chiama "ciclisti" i sampdoriani

Spopola sul web, soprattutto tra le pagine social frequentate dai tifosi del Genoa, lo spezzone di un video della diretta del derby Genoa-Sampdoria di mercoledì 3 marzo 2020 andato in onda sul canale statinutense Nbc Sport in cui il telecronista spiega ai telespettatori americani che i giocatori della Sampdoria vengono chiamati "ciclisti" dai supporter rossoblù per la maglia blucerchiata che viene quindi accostata a quella iridata indossata dal campione del mondo di ciclismo.