Gelato Day: il gusto dell'anno è "Dolce sinfonia", le gelaterie liguri che lo propongono

Il 24 marzo è il Gelato Day, un momento nato per celebrare, diffondere e promuovere la cultura del gelato artigianale.

La festa - il cui nome completo è Giornata Europea del Gelato Artigianale - prevede che ogni anno sia scelto un gusto simbolo della bravura dei gelatieri che lavorano selezionando con cura materie prime, miscele, prodotti e creando nuove ricette.

Il gusto del 2022: "Dolce Sinfonia"

Il gusto di quest'anno è "Dolce Sinfonia", una variante del gelato a base cioccolato e nocciola con ricotta fresca e fichi secchi sciroppati al rhum.

Artglace, in collaborazione con Longarone Fiere Dolomiti e IEG – Italian Exhibition Group, aveva indetto un concorso tra gelatieri europei, con lo scopo di decretare la ricetta ufficiale di “Dolce Sinfonia”, il gusto protagonista della decima edizione del Gelato Day: a vincere, Silvia Chirico, titolare della Tenuta Chirico ad Ascea (Salerno).

Le gelaterie liguri che aderiscono

Ad aderire al Gelato Day sono le seguenti gelaterie in Liguria, che offriranno la loro versione di "Dolce Sinfonia" (elenco tratto dal sito ufficiale della giornata):

Dolci Tentazioni – Piccola Gelateria Artigianale | Rossiglione (GE)

Carugio | Sestri Levante (GE)

Gelatiamoci | Sestri Levante (GE)

Excelsa | Genova

Gelateria Balbi | Genova

Caffè Cremeria Ciarapica | Genova

Festival des Glaces | Albenga (SV)

Cremglassè | Loano (SV)

Red House | Spotorno (SV)

Cremglassè | Pietra Ligure (SV)

Tra le tante realtà liguri partecipanti - sottolinea Confartigianato- anche le genovesi Cremeria delle Erbe (in piazza delle Erbe) e Gelateria Capriccio (via di Porta Soprana, 29), che questa mattina hanno proposto un assaggio delle loro personali “Dolci Sinfonie” in occasione del lancio del Gelato Day.

Il gusto è stato interpretato dai maestri artigiani liguri che si sono cimentati nella realizzazione della ricetta originale e nella sua personalizzazione. Per farlo, hanno utilizzato uno o più ingredienti del nostro territorio: tra questi, le nocciole di Chiavari, la ricotta Cabannina e quella della Val di Vara, i fichi del territorio, le mele selvatiche di Casella, il miele del Val Trebbia e quello di Montoggio, gli amaretti al chinotto di Savona, la prescinsêua, l’acqua di rose dell’entroterra genovese, il latte crudo ligure, il vino Vermentino e la farina di castagne della Lunigiana.

In Liguria sono 682 le imprese di pasticceria e gelateria, di cui 573 artigiane, su un totale di oltre 3 mila realtà dell'artigianato alimentare in regione (dati Unioncamere-Movimprese, 2021). Le microimprese sono così distribuite nelle province: 266 tra pasticcerie e gelaterie a Genova, 190 a Savona, 125 alla Spezia, 101 a Imperia.

"Nelle radici liguri si trova lo spunto per personalizzare la Dolce Sinfonia"

Il Gelato Day è "un'iniziativa che promuoviamo anche quest'anno – afferma Felice Negri, presidente di Confartigianato Genova – sia perché valorizza il consumo di un prodotto sano e nutriente come il gelato, sia perché rende merito al lavoro di chi lo realizza: i nostri maestri artigiani che, grazie all'impiego di materie prime di qualità e a una lavorazione sapiente e attenta alla tradizione, danno vita a un alimento ancora più buono e salutare. Dopo il Mantegado del 2021, sono convinto che anche per questa edizione i nostri maestri gelatieri sapranno creare delle interpretazioni all'altezza delle aspettative, trovando ancora una volta nelle radici liguri lo spunto e gli ingredienti per personalizzare questa Dolce Sinfonia".

"L’artigianato di qualità del marchio Artigiani In Liguria – commenta Paola Bordilli, assessore all’Artigianato e Commercio del Comune di Genova – rappresenta un veicolo importante e diretto di promozione del nostro territorio, sia tra i genovesi e liguri sia tra i visitatori di fuori regione. Dolce Sinfonia, che coniuga più di dieci produzioni tipiche del territorio grazie all’innovazione dei gusti e delle tecniche, è un mix vincente, un autentico viaggio tra i sapori e il saper fare dei nostri artigiani del food".

Anche la gelateria fa parte dei 23 settori che possono fregiarsi del prestigioso marchio “Artigiani In Liguria”, promosso dalla Regione insieme al sistema camerale e associativo.

Storia del Gelato Day

Nel marzo del 2009 - spiega il sito ufficiale - l’idea prende forma. La richiesta dell’istituzione della Giornata Europea del Gelato Artigianale viene ufficialmente presentata al Parlamento di Strasburgo dall’On. Iles Braghetto, coinvolto nell’operazione dal presidente Giovanni De Lorenzi e dal direttore di Longarone Fiere Paolo Garna, e grazie all’impegno del Presidente Artglace José Luis Gisbert Valls. Purtroppo la raccolta delle firme necessarie (metà più uno) dei Parlamentari europei non sortisce effetto positivo. Gli anni seguenti sono decisivi e vedono il sostegno di alcuni Europarlamentari che si interessano alla valorizzazione del Gelato Artigianale: l’On. Giancarlo Scottà nel 2010 e l’On. Antonio Cancian nel 2011.

Nel 2012 sono 5 gli Europarlamentari che presentano la “Dichiarazione”: Sergio Silvestris e Paolo De Castro (Italia), Eva Ortiz Vilella (Spagna), Ewald Stadler e Andreas Molzer (Austria).

Il quorum viene finalmente raggiunto, con 387 voti, il 5 luglio 2012, quando, grazie soprattutto all’impegno dell’On. Sergio Silvestris, il Parlamento Europeo istituisce ufficialmente la “Giornata Europea del Gelato Artigianale” sottolineando, tra le motivazioni, che “tra i prodotti lattiero-caseari freschi, il gelato artigianale rappresenta l'eccellenza in termini di qualità e sicurezza alimentare, che valorizza i prodotti agro-alimentari di ogni singolo stato membro”.

Dal 2010 al 2012 l’organizzazione dell’evento viene gestita da Artglace, nella persona di Fausto Bortolot, che riesce a fronteggiare tutti gli ostacoli burocratici e le regole imposte per consentire la distribuzione gratuita del gelato artigianale all’interno del Parlamento Europeo.

L’unica “Giornata”, che il Parlamento europeo ha finora dedicato ad un alimento, è proprio quella del gelato artigianale.