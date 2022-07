Selvaggia Lucarelli e la gelateria ligure che fa pagare 50 cent in più a chi paga con carta e bancomat

"Il prezzo di vendita in pagamento tramite pos verrà aumentato di 50 centesimi". Un po' come il supplemento della panna, come rimarcato subito sotto.

E dunque un cono piccolo - se pagato con bancomat o carta - arriva a costare tre euro. Panna esclusa.

Questo il cartello affisso da una gelateria di Sanremo, immortalato dall'opinionista e giornalista Selvaggia Lucarelli e postato su Instagram nella sezione delle storie.

Ed è subito polemica: "Qualcuno spieghi ai signori che non funziona così - è il commento di Lucarelli -. Magari la Finanza".