Galleria Mazzini, tornano i ponteggi nel prospetto sud: forse sono gli ultimi

Dopo la prolungata attesa per la rimozione della quasi maggiorenne impalcatura dell’ingresso nord, in Galleria Mazzini tornano, questa volta nel prospetto sud, i ponteggi. Nella lunga storia di lavori di restauro che ha preso il via 18 anni fa, questo intervento dovrebbe essere l’ultimo capitolo.

Si tratta di un restauro dedicato alla cupola in vetro dell’antica galleria commerciale, con l’obiettivo di riportare la copertura all’antico splendore ottocentesco. Si prevede che i lavori dureranno almeno un anno e mezzo. Dalla sua nascita risalente alla seconda metà dell’Ottocento – fra il 1870 e il 1880 – la Galleria Giuseppe Mazzini, tra piazza Corvetto e piazza De Ferrari, è diventata punto di riferimento della vita genovese, prendendo spunto dai passages parigini e dalle gallerie milanesi.

Oggi ospita regolarmente la Fiera del Libro e la Fiera dell’Antiquariato, racchiude negozi storici e grandi firme della moda contemporanea, passato e innovazione. Dopo la sistemazione della copertura, l’ultimo intervento per far risaltare la bellezza della Galleria dovrebbe consistere nella lucidatura e l’accensione dei lampadari in bronzo.

Le idee per promuovere e valorizzare l’ottocentesca Galleria non mancano: dal suo inserimento all’interno dei tour turistici, alla presenza di cartelloni che ne spieghino la storia, alla proposta di appuntamenti musicali, tutti i giorni alla stessa ora, che possano rafforzarne il suo legame con il Teatro Carlo Felice.