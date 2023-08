Porto Antico, il Galeone dei pirati parte per il restauro

Ieri i genovesi non hanno potuto fare a meno di notare un cambiamento nello skyline del Porto Antico. A mancare all’appello, uno dei luoghi più battuti dai giri turistici della zona, il Galeone, con i suoi tre alberi e la sua iconica polena. Sotto la guida del comandante Gedda, ha lasciato Ponte Calvi e raggiunto in poco tempo il Bacino 1 delle Riparazioni Navali dove rimarrà una settimana per restauro.

Il fascino che lo avvolge è forte, ma non tutti sanno che non si tratta di una vera nave dei pirati. È infatti frutto della ricostruzione di un vascello spagnolo battezzato con il nome di “Neptune” – anche se in molti lo conoscono come la “Jolly Roger” di Capitan Uncino. Questa nave, conosciuta come il Galeone di Genova ma in realtà vascello, è stata costruita nel 1986 in Tunisia e più precisamente nei cantieri navali di Port El Kantaoui.

Il vascello, fin dalla sua nascita, ha avuto come destino non quello di far solcare i mari ai pirati ma di diventare set cinematografico. È stato luogo di riprese nel 1986 del film Pirati di Roman Polanski e presentato fuori concorso al 39º Festival di Cannes. Altra apparizione cinematografica è avvenuta nel 2011, quando il vascello è stato utilizzato per girare alcune scene della miniserie televisiva Neverland - La vera storia di Peter Pan, prodotta da Parallel Films e Sky Movies Production. Ultima comparsa del Galeone sullo schermo è stata quest'inverno, in occasione del nuovo spot di Regione Liguria per la 73esima del Festival di Sanremo, con Maurizio Lastrico e Alice Arcuri.

Il Galeone genovese aveva da tempo bisogno di un restauro. Dodici anni fa era stato oggetto di un incendio e pochi mesi fa, nel gennaio scorso, aveva perso alcuni pezzi, staccatisi dalla prua e finiti sulla passeggiata sottostante.