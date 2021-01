Tour Virtuale del Galata Museo del Mare: online anche la Sala Armatori

Online a partire da martedì 26 gennaio 2021 anche la Sala degli Armatori del Galata Museo del Mare. Con questo terzo virtual tour si conclude la prima fase di digitalizzazione delle sale museali, fortemente voluta dal Mu.MA Istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni insieme alla Associazione Promotori Musei del Mare e iniziata con la Sala Coeclerici e la Sala Globi realizzate grazie al contributo della Fondazione Paolo Clerici. Tutti i virtual tour sono visibili sui siti del Galata Museo del Mare, Fondazione Paolo Clerici e Promotorimuseimare.

La visita online della Sala Armatori è stata resa possibile grazie al contributo dei sostenitori della Sala che già nel 2017 avevano partecipato alla realizzazione del progetto che racconta la storia della Marineria Mercantile italiana dal 1861 ai giorni nostri. Un ringraziamento particolareall’Associazione Promotori Musei del Mare onlus insieme a Carlo Cameli, Fabrizio Cao di San Marco, CoeClerici, d’Amico Società di Navigazione, Gestion Maritime, Famiglia Giordano, Gruppo Grimaldi, Ottavio Novella.

Così come per la Sala Coeclerici e la Sala Globi anche il tour virtuale della Sala Armatori è stato ideato e creato da ARCHH Associati - Genova, in collaborazione con Graphnet srl, di Pietra Ligure.