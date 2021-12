Free Comic Book Day: fumetti gratis, i negozi che aderiscono in Liguria

Torna, per il sesto anno consecutivo, il Free Comic Book Day Italia, l’appuntamento interamente dedicato all’invito alla lettura del fumetto che permetterà di ricevere, nelle fumetterie aderenti in tutta Italia (e in Liguria, come vedremo più sotto), albi speciali inediti a distribuzione gratuita scelti dalle principali case editrici di fumetto italiane.

Anche quest’anno il Free Comic Book Day Italia durerà un mese intero: fino ad esaurimento scorte, infatti, per tutto dicembre le fumetterie aderenti all’iniziativa distribuiranno gratuitamente gli albi inediti pensati esclusivamente per l’evento, importanti preview di volumi in uscita nei prossimi mesi.

Cos'è il Free Comic Book Day

Il Free Comic Book Day (nato negli USA nel 2001 e arrivato per la prima volta nel nostro paese nel 2016) coinvolge 4 tra i principali editori di fumetti in Italia: Panini Comics, Sergio Bonelli Editore, Star Comics e SaldaPress. Una partnership che rafforza un’iniziativa che vede importanti team editoriali in prima linea per la promozione del fumetto e dei suoi autori.

Le proposte del Free Comic Book Day Italia di quest’anno sono Batman – Fear State, Avengers/Hulk 2021, Spider-Man/Venom 2021, Shangri-La Frontier, BRZRKR e Cronache degli antichi regni direttamente dal mondo di Topolino (Panini Comics); Simulacri (Sergio Bonelli Editore); A sign of affection, Kaiju No. 8, Sweet Home, Il duro lavoro di Musubu, Deep Beyond e Far Cry – Le lacrime di Esperanza (Star Comics); Two Moons e Crossover (Saldapress).

Dove cercare i fumetti gratis in Liguria

Sono oltre 280, quasi cinquanta in più della scorsa edizione, le fumetterie in tutt il Paese che hanno aderito al Free Comic Book Day Italia pronte ad accogliere nel mese di dicembre tutti i lettori. Un’iniziativa di successo che si conferma anno dopo anno come una data speciale da segnare in calendario per i lettori di fumetti affezionati e un modo per le fumetterie di attirare i curiosi che vogliono scoprire (o riscoprire) la nona arte.

Ecco quelle che hanno aderito in Liguria:

Infinity Comics, via Vinelli 20, Chiavari

Caos Ad Genova, via Frugoni 10r, Genova

Comics Corner, via Tollot 6, Genova

Il Mondo del Fumetto, corso Gastalgi 89/91 rosso, Genova

La fortezza dell'otaku, corso Sardegna 192r, Genova

Planet Universe, piazza Rossetti 35r, Genova

Comics Sans, via Guido Sette 29/31r, Genova

Galleria Libreria dell'Arco, via dell'Arco 17, Santa Margherita Ligure

Il pozzo di San Patrizio, via Francia 9, Sanremo

Inkiostro, via Alessandro Battaglia 2, Alassio

Caos Savona, via Montenotte 111/113r, Savona

Comics Corner Savona, via Verzellino 33r, Savona

"Un appuntamento per promuovere la cultura del fumetto"

Marco Marcello Lupoi, Direttore Editoriale Panini Comics, ha commentato così l’evento: “Anche nel 2021 si ripete una delle più grandi iniziative promozionali del mondo del fumetto italiano, destinata a quel grande circuito di vendita e diffusione dei comics che si chiama “fumetterie”. Come sempre Panini è orgogliosa di presenziare con una serie di imperdibili uscite, di cui ben due con materiale inedito ed esclusivo, prodotti proprio per la versione USA dell’iniziativa (Spider-Man/Venom e Avengers/Hulk), e altri quattro che propongono invece delle preview di nuovi entusiasmanti prodotti a fumetti di imminente uscita. A parte Batman, Shangri-La Frontier e Topolino, segnalo l’anteprima di BRZRKR, il nuovo fumetto scritto da Keanu Reeves (sì, proprio lui) e campione d’incassi negli USA. Dal 2 dicembre non mancate di passare dalla vostra fumetteria di fiducia per prendere questi fumetti gratuiti, e quelli degli altri editori partner dell’iniziativa. Buon divertimento!”.

“Sergio Bonelli Editore è felice di rinnovare la sua partecipazione alla nuova edizione del Free Comic Book Day Italia”, afferma Michele Masiero, Direttore Editoriale Sergio Bonelli Editore. “Quest'anno parteciperemo al Free Comic Book Day con il numero zero di Simulacri dagli autori Marco B. Bucci e Jacopo Camagni: una storia con protagonisti giovani ragazzi e due isole. L’Elba, quella del sogno e dell’amore, e Pianosa, con il suo carico di mistero e inquietudine. Qui, tra questi due mondi, si muove il nostro racconto. Uno sguardo sulle relazioni tra le persone ai tempi dei social media; un manifesto della social-media-generation che fonde misteri e sorprendenti drammi sentimentali”.

“È un piacere ritrovarci al termine di un anno indimenticabile per il fumetto per continuare a promuoverne la cultura con questa importante iniziativa. Partendo dai grandi webcomic con Sweet Home – horror che ha ispirato un live-action Netflix – e passando per la delicatezza di uno degli shojo più attesi, A Sign of Affection, e per l'ironia de Il duro lavoro di Musubu, la nostra proposta atterrerà a ovest su Far Cry, uno dei titoli Ubisoft che più impazientemente attendevamo, e su Deep Beyond, il nuovo progetto internazionale di Mirka Andolfo, stavolta in veste di sceneggiatrice. Dulcis in fundo, Kaiju No. 8, il nuovo fenomeno manga destinato a dominare discussioni e classifiche” commenta Claudia Bovini, Direttore Editoriale Star Comics.

Infine Andrea G. Ciccarelli, Direttore Editoriale SaldaPress: “È bello ritrovarsi per l’appuntamento annuale con il FCBD e, in questo, è ancor più bello sapere che i lettori, grazie all’impegno delle fumetterie, potranno leggere in anteprima qualcosa dei libri che noi editori presenteremo al pubblico qualche mese dopo. Nel nostro caso, il primo capitolo di due grandi serie USA targate Image Comics: Crossover di Donny Cates e Geoff Shaw e Two Moon di John Arcudi e Valerio Giangiordano. Viviamo un periodo di grande interesse verso il fumetto e forse un po’ il merito è anche di questo tipo di iniziative che creano un vero dialogo con i lettori”.