Quando rivedremo le Frecce Tricolori in Liguria, il calendario 2021

Qualche giorno fa - in occasione del loro 60esimo compleanno - abbiamo ricordato le ultime volte che abbiamo visto le Frecce Tricolori a Genova, nel 2020: il 26 maggio, in occasione delle celebrazioni per il 74esimo anniversario della proclamazione della Repubblica, e il 3 agosto, per l'inaugurazione del nuovo ponte Genova San Giorgio.

Ma quest'anno quando potremo farci incantare dal volo colorato della Pattuglia Acrobatica Nazionale, un momento spettacolare che da sempre tiene a bocca aperta grandi e piccini? Proprio oggi è uscito il calendario dell'Aero Club d'Italia con le manifestazioni aeree 2021 che prevedono la partecipazione delle amate Frecce.

Intanto, dal calendario in allegato sotto l'articolo, si apprende che l'esibizione prevista per il 16 maggio a Genova è stata annullata. Ma potremo rivedere le Frecce esibirsi nelle altre due date liguri a oggi confermate, il 2 ottobre a Imperia e ad Alassio il 3 ottobre. Entrambi gli appuntamenti sono organizzati dall'Aero Club di Savona.

Gallery