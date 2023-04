Giovani artisti genovesi: Francesca Napoli "Fralerighe" tra collage e poesia visiva

Fralerighe è lo pseudonimo di Francesca Napoli, giovane restauratrice genovese che, non appena riesce a ritagliarsi del tempo dal lavoro, ama dedicarsi alla pratica della "poesia visiva" tra collage, parole e pittura. Per poter unire immagine e parola e vedere il foglio bianco con occhi diversi. Francesca ha dedicato molte delle sue opere alla città di Genova, prendendo ispirazione da Jiri Kolar e le sue “Poesie per Praga”.

Come ti chiami e cosa fai nella vita?

Mi chiamo Francesca Napoli e di professione faccio la restauratrice. Mi occupo di dipinti su tela e su tavola, di pale di altari, di sculture di legno e gruppi scultorei. Ho frequentato la scuola di restauro a Brescia e ho avuto fortuna di trovare lavoro, subito dopo, qua a Genova dopo uno stage, nel 2008. Il restauro, soprattutto da dipendente, ti tiene 8 ore al giorno davanti a quadro o scultura, ti permette di essere con la testa ovunque. Ho sempre il mio quadernetto a portata di mano, dove scrivo e creo piccole composizioni di poesia visiva.

Come è nata la tua passione? Come la stai portando avanti?

La mia passione per l’arte è innata, fin da bambina ho dimostrato una grande passione per il disegno e già alle elementari gli insegnanti mi hanno dato un’impronta, aiutandomi a scoprire la mia strada. L’idea della "poesia visiva" nasce invece dall’unione delle due passioni che mi accompagnano: oltre a quella per l’arte, anche quella per la poesia e la scrittura. Ho sempre tenuto diari, esprimendomi in forma poetica. Con il passare degli anni ho iniziato a inserire nei miei diari anche disegni, per unire immagine a parola. Avendo studiato al liceo artistico, ho sperimentato varie tecniche. Ho cominciato ad utilizzare il foglio in modo diverso, inserendo a volte soltanto una parola.

"Poesia visiva" significa anche giocare sui caratteri. Non suono, non faccio lettura del testo musicale, però mi piace utilizzare diversi linguaggi e uso spesso lo spartito, lo considero un codice per esprimere ritmo e tempo. A volte scelgo lo spartito muto. Ho due poggioli pieni di piante, uso molto foglie e fiori. Ho chiesto a una mia amica giapponese di portarmi un libro da tagliuzzare. Uso materiali semplici e puliti, mi piace ridare loro nuova vita e significato.

I miei lavori nascono spesso casualmente. Un giorno il mio capo doveva togliere un quadro da una cornice e insieme ci siamo accorti che dietro, come spessore, qualcuno aveva messo pezzi di un dipinto. Il mio capo ha buttato i frammenti, io li ho subito recuperati. Raffiguravano una marina, erano frammenti della prima metà del Novecento, li ho tenuti sulla scrivania. Spostandoli e componendoli è venuta fuori una prima forma, una sintesi di città o di palazzo. Il mio compagno, dopo qualche giorno, mi ha regalato "Le città invisibili" di Italo Calvino.

Per i collage su Genova - alcuni dei quali sono esposti al momento al Genova Experience in via San Lorenzo - l’ispirazione mi è arrivata da un artista ceco Jiri Kolar, pioniere del collage e anche poeta, che creò le sue “Poesie su Praga”. Erano immagini, non poesie. Mi ha acceso la lampadina. Ho iniziato a creare distorsioni su Genova, utilizzando il collage come tecnica.

Che influenza pensi che abbia Genova sulla tua espressione artistica? Qual è in generale il tuo rapporto con la città?

Abito in piazza della Giuggiola al Carmine, luogo con cui ho stretto un legame intenso. Lo reputo un posto meraviglioso, con cui mi sento in sintonia, e che mi ha influenzato molto per questo tipo di lavori. Cercavo un contesto dove poter lavorare e ho trovato l’angolo di Genova perfetto.

Mi piace rimanere connessa con le proposte in città. Ultimamente ad esempio ho realizzato collage in omaggio a Man Ray, in mostra al Ducale. Spesso le parole che leggo mi stimolano e fanno nascere l’immagine. Mentre lavoro, ascolto spesso lezioni di filosofia che mi danno tantissimo, associo sempre concetti alle immagini, che poi generano i collage.

Una cosa che ami e una che odi di Genova?

È una città molto chiusa e difficile. Anche come sbocco artistico è faticosa. Penso sempre a cercare alternative per propormi fuori. Ho la fortuna di portare i miei lavori alle vetrine del Libraccio perché è dove lavora il mio compagno, ma per il resto non è semplice avere visibilità. È una città che per la sua dimensione mi fa sentire a mio agio. Il quartiere dove abito sembra un paesino, anche se questo aspetto può avere effetti negativi. I miei familiari hanno una bottega nel centro storico. Mi piace che a pochi passi da lì mi posso sedere su una panchina davanti al mare.

Come e dove ti vedi tra qualche anno? Preferiresti concentrare la tua attività in ambito genovese/ligure o ti vedi in un altro ambiente?

Ho trovato il mio ambiente, mi continuo a immaginare a vivere qua. L’arte la puoi spostare dove vuoi e mi piacerebbe far girare di più i miei lavori. Interagire con le persone è poi un valore aggiunto. Vedere come gli altri guardano quello che fai. Mi arriva qualcosa, imparo anche io qualcosa, vedo qualcosa dei miei lavori che prima non avevo visto. È per questo che mi piacerebbe molto esporre di più. A novembre sono riuscita ad entrare in una galleria che per un anno terrà una quindicina dei miei lavori. Il mercato è fermo, soprattutto se sei emergente. Non ho avuto ancora delle vendite. Ho sentito una grande differenza tra Brescia e Genova.

Quali sono secondo te gli aspetti che si potrebbero migliorare qui?

La mentalità purtroppo non si può migliorare. Dal punto di vista artistico di realtà ce ne sono parecchie. La gallerista dove sto esponendo investe sui giovani emergenti ma poi è in difficoltà. Quando ci sono degli eventi, l’età media è sempre sui 60 o 70 anni, a volte anche a causa degli orari. Sarebbe bello poter cambiare la genetica della città e con questo non dico mettere da parte i più anziani, anzi. Io mi circondo spesso di persone molto più grandi di me, hanno tanto da trasmetterti.

Quali sono i tuoi legami con gli altri giovani artisti di questa città/regione?

Rimango abbastanza fuori dal giro a causa del lavoro che mi tiene impegnata tutto li giorno. Ho poche occasioni di conoscere e incontrare altri artisti. In generale ci sono persone con cui è più difficile creare armonia dal punto di vista artistico, anche per competizione. Lavoro in casa, alcuni condividono studio, aspetto che mi piacerebbe per avere più visibilità e confronto. Mi avevano proposto uno spazio a Palazzo Ducale, in un atelier, ma economicamente non ce l’avrei fatta. Nel mio compagno anche dal punto di vista artistico ho trovato la mia metà, è appassionato d’arte ed è entrato nel mio mondo, mi fido molto del suo giudizio.

Un consiglio che daresti ai giovani che vogliono intraprendere il tuo stesso percorso?

Il mio consiglio è: se hai una vocazione seguila, è la cosa più bella che puoi fare nella vita. L’appagamento consiste nel fare qualcosa per se stessi. Io non ho tanto tempo a disposizione, ma me ne ritaglio. Quello artistico è un percorso personale, è quasi una terapia, un confronto con te stesso. È un lavoro talmente profondo che inizialmente farlo per te stesso è fondamentale. All’inizio facevo pochissime cose per me, i quadri per me erano spesso sintesi di una vacanza o di un ricordo. Mi capita che persone mi diano oggetti da inserire nei quadri. È bello che l’arte rappresenti sempre una parte di noi.