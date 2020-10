Tramonti a Genova e in Liguria: le vostre foto più belle

Abbiamo chiesto sulla nostra pagina Instagram di taggarci nelle vostre foto più belle dei tramonti a Genova e in Liguria. Ci avete inondati di fotografie bellissime che esprimono la bellezza del sole al tramonto in questa stagione, con colori caldi in contrasto con il resto del paesaggio.

Panorami costieri, oppure dell'entroterra, ognuna delle vostre foto esprime un particolare diverso, ma sono tutte accomunati dalla bellezza del calar del sole. Chi ha inquadrato un dettaglio romantico, come una coppietta su una panchina, chi ha preferito la natura, chi ancora i palazzi in città, e chi luoghi simbolo come la Lanterna o il Porto Antico.

Ecco le foto più belle che ci avete mandato: