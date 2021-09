Tempesta di fulmini davanti a Genova: le foto più belle della rete

In questi giorni di maltempo e allerta meteo arancione su Genova non è mancato il suggestivo spettacolo di una tempesta di fulmini in mare, proprio davanti alla città.

Molti lettori hanno preso la macchina fotografica (o lo smartphone) in mano e hanno immortalato questi momenti impressionanti ma in questo caso innocui.

Ecco alcune delle fotografie più belle della 'danza delle saette' in cui siamo stati taggati su Instagram: