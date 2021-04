Silvia Toffanin e Piersilvio Berlusconi innamorati a Portofino: le rare foto della famiglia insieme

È dolce la vita a Portofino per il figlio di Silvio Berlusconi, Piersilvio, e Silvia Toffanin, immortalati più innamorati che mai con i loro figli. I due sono una delle coppie più riservate tra i vip, e sono molto rare le immagini dei loro momenti di vita quotidiana.

Il settimanale Oggi ha ripreso la coppia insieme ai figli, Lorenzo Mattia e Sofia Valentina, al largo di Portofino, durante una gita sul sup. Guarda le foto su Today.it

Il primogenito di 10 anni, concentratissimo, è alle prese con l'avventura sportiva insieme con la sorellina, di 5 anni più piccola.

Per chi lavora in città e ne ha le possibilità economiche, Portofino è una vera oasi di tranquillità, un piccolo gioiellino ligure in cui trascorrere momenti di spensieratezza: e infatti è la meta preferita di Piersilvio e Silvia, quando non sono impegnati nei rispettivi lavori (lui è l'ad del Gruppo Mediaset e lei conduce il talk show "Verissimo").

I due si sono conosciuti nel 2001, e dalla loro unione sono nati nel 2010 Lorenzo Mattia, e nel 2015 Sofia Valentina. La coppia non si è mai sposata ed è sempre stata molto riservata, ragion per cui naturalmente proliferano i gossip e le leggende metropolitane. Tra le tante, ce n'è una che vuole che si siano sposati in segreto lontani da ogni forma di pubblicità. Ma l'indiscrezione non ha mai trovato conferma.