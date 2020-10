Foliage in Liguria, le vostre foto più belle

Abbiamo scritto qualche giorno fa del foliage, bellissimo spettacolo tutto autunnale che in questi mesi possiamo ammirare in Liguria (e anche in alcune zone di Genova) passeggiando nei luoghi in cui gli alberi cambiano chioma, e le foglie si tingono di giallo, arancione e rosso.

Un'attività decisamente rilassante per lo spirito ma anche per il corpo, perché ci costringe a uscire di casa per una passeggiata rigenerante all'aria aperta.

E, soprattutto su Instagram, molti lettori ci hanno taggati nelle foto più belle che ritraggono questo fenomeno.

Eccone alcune: