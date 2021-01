Laghi e laghetti della Liguria: i luoghi più straordinari nelle vostre foto

La Liguria non è solo spiagge e mare, ma anche entroterra e bellissimi laghi e laghetti che vale la pena conoscere.

E, complice la pandemia e l'impossibilità di spostarci più di tanto da casa, uno dei pochissimi lati positivi è che in questi mesi abbiamo scoperto panorami incredibili sulle nostre alture, tra cui laghi e cascate meravigliosi.

Abbiamo chiesto su Instagram di essere taggati nelle foto più belle dei lettori, ecco una carrellata delle immagini e i luoghi migliori, a pochi chilometri da casa (ricordiamo in ogni caso che in questi giorni, con la Liguria in zona arancione, non possiamo uscire dal nostro comune di residenza).