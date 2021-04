La fioritura del glicine a Genova è spettacolare: le vostre foto più belle

Tra le cose più spettacolari della primavera, si sa, c'è la fioritura del glicine: alzi la mano chi non ama le bellissime cascate violette formate da questa pianta che, con l'arrivo del caldo, colora (e profuma) le strade e i giardini di Genova.

I suoi fiori a grappolo decorano festosamente i pergolati, i balconi e le recinzioni, con un bel viola dalle mille sfumature che addobba giardini, parchi ed edifici.

Questo rampicante di origine orientale che fiorisce da aprile a giugno è caratterizzato da una crescita rapida e rigogliosa che permette di ricoprire inestetiche recinzioni, dando una nota di luce alle nostre case ed ai nostri giardini.

In Italia la fioritura del glicine è attesa e fotografata quasi come quella dei ciliegi in Giappone, e anche a Genova e in Liguria non mancano parchi, giardini privati, cancelli e ringhiere già coperti da una cascata viola.

Abbiamo chiesto ai nostri lettori su Instagram di taggarci nelle loro foto più belle, ecco gli scatti della fioritura del glicine in Liguria: