Forbes cita la Riviera: è la meta perfetta per "autentiche esperienze di viaggio"

Forbes cita la Riviera di Ponente come il luogo ideale per “nuove, autentiche esperienze di viaggio”. Nell’articolo For New, Authentic Travel Experiences, Head To Italy’s Western Riviera uscito il 27 luglio 2023, firmato da Chatherine Sabino, la “Western Riviera” viene dipinta come un locus amoenus, una meta fortemente attrattiva per migliaia di turisti già a partire dal XIX secolo. Racconta che il turismo in Riviera, già avviato nell’Ottocento grazie alla rete ferroviaria, dopo la Seconda Guerra Mondiale non ha fatto che aumentare, facendo salire alla ribalta località come Rapallo, Portofino o le Cinque Terre e attirando nomi famosi da tutto il mondo.

Conversando con Roberta Giovannina, fondatrice dell’azienda turistica Sanremo Experience, la penna di Forbes spiega che spesso i turisti hanno in cima alla lista delle cose da vedere in Italia le Cinque Terre, ma che chi viaggia nei nostri territori è quasi sempre desideroso di scoprire anche nuove destinazioni, meno battute. L’esperta guida turistica afferma che gli americani amano la Riviera dei Fiori e la vedono quasi come l’estensione della Riviera francese e della Costa Azzurra.

La Riviera dei Fiori, che va dal confine francese a Cervo, è soltanto una parte della Riviera di Ponente. La costa che va da Laigueglia a Varazze viene chiamata Riviera delle Palme, mente quella che va da Sasvona a Genova prende il nome di Riviera del Beigua. L'autrice osserva che i visitatori, dal periodo successivo al lockdown, sono desiderosi di esplorare villaggi medievali nascosti, alla ricerca di una full immersion nella natura, nelle tradizioni locali, nell'arte e nella storia. Pare che la parola d'ordine oggi è "off-the-beaten path”, fuori dai sentieri battuti.

Si sofferma poi su quelli che vengono considerati alcuni dei borghi più belli d’Italia – Bordighera e Alassio – passando in rassegna la loro storia e le loro tradizioni, le escursioni nella natura e l’ittiturismo, la cucina. Forbes dunque regala, con poche ma decise pennellate, un ottimo biglietto da visita al turismo ligure.