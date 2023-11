Fontanigorda, forse non tutti sanno perché si chiama così

Un paese abitato da 240 anime, alle porte d’ingresso del Bosco delle Fate. Fontanigorda è un piccolo comune nell’entroterra genovese, apprezzato da locali e turisti per la sua pace, situato sul versante sinistro della valle percorsa dal torrente Pescia, affluente destro del fiume Trebbia. In tanti lo apprezzano come meta turistica, ma forse non tutti sanno perché si chiama così.

Non appena si prende la strada all’uscita del Bosco delle Fate, imboccando la strada che porta a Fontanigorda, si incontra una fontanella in pietra, decorata da un colorato mosaico dedicato alla Madonna. Nell’effigie, si vede un ritratto dell'Addolorata, con un vaso tra le mani, che protegge Fontanigorda e i suoi abitanti.

E non si tratta dell’unica fontanella. Il nome “Fontanegorda” deriva proprio dalla ricchezza d’acqua della zona, dove sorgono quindici sorgenti. Dal bivio stradale al Bosco, sono state costruite nel tempo ben quindici fontanelle, la prima delle quali apparve nel 1891. Alcune di queste sono fuse in ghisa e spesso presentano l’effigie della Madonna, protettrice del luogo.

L’erosione causata dai corsi d’acqua ha formato avvallamenti all’interno del Bosco delle Fate, picchi che emergono all'improvviso dal manto boscoso e massi isolati o accavallati gli uni sugli altri. Queste strane tracce sul tracciato fanno quasi pensare allo zampino di qualche forza magica ed è per questo motivo che la zona boschiva composta da faggi e castagni è stata battezzata Bosco delle Fate.

Un’altra affascinante curiosità sul bosco di Fontanigorda è il suo sentiero, lastricato in ardesia, su cui sono stati incisi i versi del poeta livornese Giorgio Caproni dedicati alla valle.