La fontana di piazza De Ferrari si illumina di bianco e rosso per le vittime del covid-19

Dopo la cerimonia celebrata in mattinata nel cimitero monumentale di Staglieno, il Comune di Genova – in collaborazione con Aster -, prosegue le commemorazioni in ricordo delle vittime del covid-19.

In particolare, nella serata di venerdì 26 febbraio verrà illuminata la fontana di piazza De Ferrari con i colori bianco e rosso della bandiera di San Giorgio.