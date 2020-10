Foliage, uno spettacolo tutto autunnale: i posti più belli in cui ammirarlo a Genova e dintorni

Arriva l'autunno, e la Liguria cambia colori: le foglie da verdi diventano gialle, rosse e marroni, spesso formano dei tappeti per terra, e passeggiare andando alla ricerca di questo spettacolo - il foliage - è decisamente bello e rilassante. Soprattutto se per farlo ci si arma di macchina fotografica per fare qualche scatto suggestivo.

In genere se si pensa al foliage vengono in mente altre città in cui questo fenomeno è famoso in tutto il mondo, come Torino o New York, oppure anche solo il nostro entroterra, ma a Genova dove andare per cercare questo spettacolo che fa bene allo spirito e al corpo, visto che ci costringe a uscire all'aria aperta e a passeggiare?

Ecco quattro luoghi da esplorare:

Parco dell'Acquasola

Corso Torino

Circonvallazione a monte

Villa Gambaro

In alternativa, come suggerisce il sito istituzionale LaMiaLiguria, si può andare un po' più lontano e ammirare il grande spettacolo del foliage nei parchi.

In particolare: