Foliage, il Parco del Beigua tra i luoghi più belli d'Italia per ammirarlo secondo SkyTg24

Per SkyTg24 la Liguria, con il Parco del Beigua, rientra nella classifica delle 30 location più suggestive d'Italia per il foliage, lo spettacolo della natura di quando le foglie degli alberi - in autunno - cambiano colore donando un'atmosfera fiabesca e dalle tonalità calde.

Infatti siamo ormai in autunno inoltrato, e la Liguria ha cambiato colori mostrando uno spettacolo stroardinario. Le foglie da verdi diventano gialle, rosse e marroni, spesso formano dei tappeti per terra, e passeggiare andando alla ricerca di questo spettacolo - il foliage - è decisamente bello e rilassante. Soprattutto se per farlo ci si arma di macchina fotografica (o smartphone) per fare qualche scatto suggestivo.

La classifica di Sky

In genere se si pensa al foliage vengono in mente altre città in cui questo fenomeno è famoso in tutto il mondo, come Torino o New York, ma in Liguria dove andare per cercare questo spettacolo che fa bene allo spirito e al corpo? In generale, ovunque ci siano querce larici, faggi, betulle, castagni e roverelle, ma il portale di SkyTg24 non ha dubbi, e nella classifica dei 30 luoghi da non perdere per ammirare il foliage inserisce, al decimo posto, il Parco del Beigua:

I boschi del Parco naturale regionale del Beigua, in Liguria, si trasformano in un caleidoscopio di colori caldi, gialli che virano all'arancione, rossi e marroni. Tra le iniziative in programma il biowatching autunnale in faggeta e il trekking fotografico dedicato a funghi e foliage. Per i più allenati la possibilità di percorrere l'Alta Via dei Monti Liguri partendo dal centro di Stella San Bernardo e attraversare faggete e boschi di castagni e roverelle

Per chi vive in Liguria - in alternativa - è anche facilmente raggiungibile il Parco naturale delle Capanne di Marcarolo, in provincia di Alessandria, inserito al nono posto della classifica di Sky: "Un paradiso per chi ama natura selvaggia e attività outdoor a un’ora da Torino e Milano e a pochi chilometri da Genova. L’incanto della zona, nel periodo autunnale, è dato dai colori dei boschi di faggio e di castagno. Nell’area del parco è d’obbligo una visita al borgo di Voltaggio con il ponte romano a schiena d’asino che si staglia sullo skyline delle case colorate"

Dove ammirare il foliage a Genova

Per chi vuole rimanere in città, sono quattro i luoghi da esplorare, in particolare, per riscoprire i colori caldi dell'autunno: Parco dell'Acquasola, corso Torino, circonvallazione a monte e Villa Gambaro.

Altri luoghi in Liguria in cui ammirare il foliage

Ma non è l'unico posto in cui ammirare lo spettacolo. Come suggerisce il sito istituzionale LaMiaLiguria, si può ammirare il foliage anche negli altri parchi della Liguria.

In particolare: