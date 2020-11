La focaccia genovese e 6 varianti della tradizione: le ricette

Dici fugassa, e a Genova si apre un mondo fatto di tradizioni, semplicità, gusto e genuinità. La focaccia, uno dei simboli indiscussi della nostra città, non è solo buona, conosciutissima e utilizzata in tutte le occasioni (anche a colazione, buonissima se immersa nel cappuccino o nel caffè, con buona pace degli "schizzinosi"): fa anche bene, come dimostrato in diverse occasioni, perché spesso è utilizzata come alternativa più sana alle merendine industriali.

Ma in Liguria non esiste solo la focaccia classica: ci sono tante varianti che fanno comunque parte del patrimonio della tradizione, da quella "verde" a quella alle olive, passando per la focaccia di patate, e tanto altro.

E allora perché non sbizzarrirsi e preparare in casa non solo la focaccia "semplice", ma anche le varianti?

Le ricette

Ecco qualche ricetta:

"Focaccia": l'origine della parola

Sapete, tra l'altro, da dove deriva il termine "focaccia"? Dal tardo latino "focacia", femminile di "focacius", che significa semplicemente "cotto al focolare" ("focus"). E infatti la focaccia è il prodotto da forno per eccellenza, con la sua forma bassa e schiacciata. Scopri di più sull'origine di questa parola.