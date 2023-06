Focaccia gluten free: dove trovarla a Genova e come prepararla

La regina dei panifici genovesi è anche gluten free. Non è facile trovare posti, soprattutto quando si tratta di panifici e pasticcerie, che preparino prodotti adatti ai celiaci, ma ne esiste uno in pieno centro che sforna ogni giorno tutti prodotti senza glutine, focaccia alla genovese compresa.

Si chiama Bakery 1970 Travaglini e si trova in via di Ravecca 7r. È la prima focacceria genovese completamente gluten free, laboratorio artigianale senza glutine nel circuito AIC (Associazione Italiana Celiachia). Al banco si trova focaccia alla genovese declinata in tutti i modi: classica o alla salvia, alle verdure, con formaggio e salsiccia, alle cipolle, con gorgonzola e pancetta, con melanzane e prezzemolo. E poi pizza e pizzette, torte salate, polpettone, panissa e frisceu, focaccia al formaggio tipo Recco.

Se si cercano prodotti gluten free da tenere in freezer per qualsiasi evenienza, in piazza Riccardo de Caroli c’è Officine Senza Glutine. Tra i tanti prodotti congelati si trovano anche focaccia alla genovese, pizza Margherita, focaccia al formaggio tipo Recco e focaccia pizzata.

C’è invece chi preferisce preparare tutto a casa con le proprie mani. E noi qui vi riportiamo la ricetta dello chef Daniele Rossi di Giallozafferano per preparare una focaccia gluten free con tutti i crismi (in questa versione con i pomodorini).

Focaccia senza glutine, gli ingredienti:

500 grammi di farina gluten free

450 grammi di acqua, di cui 30 grammi da inglobare nella terza parte

20 grammi di olio evo

25 grammi di sale

10 grammi di lievito di birra fresco (o 3 grammi di lievito secco)

(un cucchiaino di miele per un colore più ambrato)

(250 grammi di pomodorini)

Origano

Sale

Il procedimento:

Iniziamo aggiungendo l'acqua alla farina: prepareremo la focaccia in tre passaggi e, per il terzo, dovremo tenere da parte 30 grammi di acqua.

Nel primo aggiungiamo la quantità totale di lievito, il sale e impastare. Dovremo poi trasferirci sul banco di lavoro, dove aggiungeremo l’olio poco alla volta facendolo inglobare.

Ora formiamo una pallina e posizioniamola in una teglia oleata con un filo d’acqua. Stendiamola subito e facciamola riposare fino al raddoppio: è importante notare che non c’è un tempo specifico, bisogna evitare fonti di corrente d’aria, meglio se l’impasto viene posto, coperto, in forno con luce accesa per circa un paio d’ore.

Aggiungiamo infine i pomodorini tagliati in due, l’olio, l’origano e un po’ d’acqua, per mantenere l’umidità (ma in alternativa possiamo anche posizionare un pentolino con dell'acqua nel forno). È tutto pronto: possiamo cuocere la focaccia in forno statico per circa 30-35 minuti a 220 gradi.