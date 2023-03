La focacceria Revello di Camogli vince il Paniere d’Italia 2023

Il Paniere d’Italia mappa ogni anno le eccellenze enogastronomiche della penisola. Quest’anno, tra 1.322 prodotti segnalati, ha trovato posto anche l’amata focaccia al formaggio di Recco IGP della Focacceria Revello di Camogli. Dopo aver superato le selezioni, alla cerimonia svoltasi martedì 28 marzo 2023 allo Stadio di Domiziano di Roma, a Revello è stato conferito il primo premio nella categoria pane.

“Nell’Italia delle eccellenze non poteva mancare la nostra focaccia di Recco IGP – scrive il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti sui suoi profili social - Complimenti a Revello Focacceria di Camogli, che ha ricevuto il premio Paniere d’Italia come vincitrice della categoria ‘pane’, con la sua inconfondibile focaccia al formaggio. Viva i sapori della nostra tradizione e chi si impegna per farli conoscere e apprezzare nel mondo”.

Per il 2023 Paniere d’Italia ha scelto di segnalare dalla birra (premiate la Nut Birra Divina di Pordenone, la Dolcenera di Ornago e la Chiara di Cotta, nelle Marche), al vino (si sono conquistati il premio il Primitivo di Gioia del Colle, il Vermentino di Sardegna e il Nerello mascalese dell'Etna) fino alla pasta, al pane, all'olio, ai salumi e ai formaggi, passando dalla Tigella di Modena alla Nduja di Vibo Valentia, dal Pane Montanaro di Bologna allo Zoncolan di capra allo Schioppettino, delizioso formaggio del Friuli Venezia Giulia, in un caleidoscopio di odori, sapori e tradizioni che non dimentica la ricercatezze e la pasticceria, ad esempio con le marmellate di limoni di Agrigento o con le Copulette di Orgosolo di Nuoro.

Come funziona la selezione? Consumatori, appassionati e buongustai segnalano i prodotti agroalimentari a loro parere degni di nota. Successivamente, esperti qualificati filtrano le segnalazioni e portano una raccolta finale a Paniere d’Italia. Si tratta di un’emozionante caccia al tesoro per nuove esperienze di gusto e per arricchire il ricordo del viaggio nella tradizione locale. Si pensi che nel 2022 i prodotti segnalati al 30 ottobre sono stati 1.322.