Focaccia genovese, ecco i 4 migliori panifici secondo il Gambero Rosso

“Dici Genova e pensi subito alla focaccia” esordisce il Gambero Rosso per introdurre la guida sui panifici genovesi. Sarà un cliché, però sfido chiunque ad affermare che non sia così. Basta camminare per i caruggi per accorgersi che il profumo di fugassa è l’odore che accompagna i passi di genovesi e turisti per il centro storico. “Unta, fragrante, soffice, saporita, la fugassa genovese calda è davvero irresistibile” prosegue Gambero Rosso, prima di andare ad elencare i quattro migliori panifici di Genova indicati sull’ultima guida Pane e Panettieri d’Italia.

In via della Posta Vecchia, un caruggio nascosto sotto a piazza della Meridiana, si trova il Panificio e Grissineria Claretta. Locale piccolo, in legno, come una volta. Il cavallo di battaglia è la sua focaccia genovese “rivisitata”, con un impasto più compatto e i granelli di sale in vista. Per quanto riguarda il pane, ci sono i vari formati classici come libretti, rosette, filoncini, pagnotte, marinare - pane all’olio tipico della tradizione ligure – oltre ai grissini stirati, friabili e saporiti.

Diverse tipologie di pane, focacce, dolci e prodotti da forno si possono assaggiare da Al Forno di Albaro, in via Albaro 24r. Nel quartiere residenziale genovese si incontra questo panificio, rinnovato a inizio 2023, dove la focaccia “è una cosa seria […] morbida sotto, croccante sopra”. Al bancone tante tipologie di pane preparato utilizzando farine macinate a pietra, tra cui i formati più tipici come libretti e marinare. Oltre alle classiche pizze, pizzette, focacce farcite e focacce con il formaggio tipo Recco, da provare i panettoni gastronomici farciti in vari modi e le torte salate, anche vegane.

Uno dei panifici più famosi della città, in pieno centro, è il Panificio Mario di via San Vincenzo 74r. Difficile non trovare la coda di gente in attesa della sua tipica focaccia genovese, calda, croccante in superficie e morbida alla base, sia classica che nelle sue variazioni con cipolla, salvia, olive, pomodori. Al banco poi grissini, focaccia secca, pizze e pizzette, bianche e rosse, e diverse tipologie di pane.

Nel suggestivo vicolo di Ravecca, al civico 72r, è famoso per la sia focaccia genovese “croccante e morbida, sapida e umida al punto giusto” l’Antico Forno Patrone. Da assaggiare, secondo il Gambero Rosso, anche le pizze in teglia, in particolare quella con le zucchine. Il pane è è eseguito con farine selezionate e frutto di lunghe lievitazioni, anche con lievito madre. Non manca anche una proposta di gastronomia con diverse specialità italiane e ovviamente liguri.