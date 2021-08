Colazioni regionali: quella ligure con la focaccia è la più caratteristica d'Italia per Gambero Rosso

Chi l'ha detto che la colazione è solo a base di cornetto e cappuccino (o caffè), prima di passare alla tradizionale "inglese" accompagnata da un po' di tutto, dalla pancetta alle uova?

Quasi tutte le regioni italiane hanno le loro ricette per la colazione, lo sanno bene i liguri che sono abituati - da sempre - a mischiare dolce e salato accompagnando la loro colazione con una bella "slerfa" di focaccia, magari in un locale o su un terrazzo vista mare. Si può mangiare a parte, oppure anche immersa nel caffè o nel cappuccino: a un genovese doc non faranno mai impressione le gocce di olio che galleggeranno sulla superficie della bevanda scelta. E che dire, poi, di chi al mattino presto sceglie la focaccia alle cipolle?

Ogni regione ha i suoi gusti, e secondo Gambero Rosso la colazione "alla ligure" è tra le più interessanti d'Italia: il portale leader nel mondo dell'enogastronomia, in un articolo, ha elencato le colazioni italiane più caratteristiche, e al primo posto c'è proprio quella ligure.

Insomma, la passione per fugassa e cappuccino ha contagiato tutti: "tradizionalmente - si legge su Gambero Rosso - la focaccia viene gustata già di prima mattina, inzuppata nel cappuccino: una colazione dolce-salata sfiziosa e dal gusto inconfondibile, sicuramente da provare".

Tra le altre colazioni italiane degne di nota, i maritozzi con la panna di Roma, granita e brioche in Sicilia, la sfogliatella campana, i savoiardi in Sardegna, il pane di segale con burro e marmellata dell'Alto Adige e polenta e latte in Veneto.