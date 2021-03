Le focacce liguri protagoniste su "La cucina italiana"

Non solo quella genovese della tradizione: anche quella di Recco, quella con la farina di polenta, e tante altre

Parli di focaccia in Liguria, e la prima immagine che ti viene in mente è subito quella della focaccia "tradizionale". Ma non esiste solo quella nella nostra regione, chi la conosce lo sa: c'è quella al formaggio di Recco, quella di Priano di Voltri, e tante altre piccole grandi varianti apprezzatissime.

Ne ha parlato "La cucina italiana", testata del gruppo Condé Nast, che sta facendo un tour tra le pizze e le focacce d'Italia, e non poteva mancare un capitolo sulle specialità liguri.

E dunque l'Italia riscopre le mille sfumature di focaccia in Liguria: c'è la pizza all'Andrea tipica del ponente e amata da Andrea Doria (da cui il nome), la mitica focaccia di Recco che ha ottenuto il riconoscimento dell'Igp, cibo dei fuggiaschi che si rifugiavano nell'entroterra per ripararsi dalle incursioni dei pirati saraceni. E poi la focaccia di Priano di Voltri, un'istituzione, con la farina di polenta e il sale grosso. E perché non soffermarsi su un altro tipo di focaccia, ovvero le focaccette di Crevari?

Qui trovate le ricette di diversi tipi di focaccia per esplorare tutti gli angoli della Liguria passando attraverso le loro specialità: