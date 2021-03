VIDEO | Anche a Genova sbarca il flash mob della "Musica leggerissima" al supermercato

Metti all'improvviso una musica leggera, "anzi leggerissima", la voglia di svagarsi e ballare insieme per qualche secondo anche nel luogo più impensabile - pur mantenendo il distanziamento - e voilà, il flash mob è servito.

Anche a Genova - come in altre parti d'Italia - ci si è attrezzati per ballare al supermercato, con "Musica leggerissima", la canzone di Colapesce e Dimartino presentata al Festival di Sanremo 2021: questo video è stato girato in un supermarket di via Trebisonda.

A un certo punto si vede che parte la musica, e i clienti iniziano a ballare. Pochi secondi di divertimento giusto per risollevare un po' gli umori, tanto per mettere «un po' di musica leggera nel silenzio assordante, per non cadere dentro al buco nero che sta ad un passo da noi».