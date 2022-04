Musicultura 2022, tra i finalisti anche la genovese Martina Vinci

C'è anche una genovese, Martina Vinci, tra i finalisti del festival della canzone popolare d'autore Musicultura 2022, kermesse che da 33 anni garantisce una vetrina ai nuovi talenti, contribuendo al ricambio artistico generazionale della canzone italiana di qualità.

Il nome di Martina è stato confermato insieme ad altri 17 dopo una lunga selezione, iniziata nel novembre scorso, dedicando tre mesi all’ascolto delle 2.172 canzoni in concorso (record assoluto di partecipazioni, ogni candidato propone due brani). Successivamente, 61 proposte sono state selezionate e convocate a Macerata, dove il mese scorso hanno sostenuto un’audizione dal vivo di fronte alla commissione d’ascolto e al pubblico che per dieci giorni consecutivi ha gremito il teatro Lauro Rossi.

Ecco i 18 finalisti della XXXIII Edizione di Musicultura: caspio di Trieste; Emit di Lodi; iosonorama di Napoli; Isotta di Siena; Kamahatma di Trecate (No); Malvax di Modena; Cassandra Raffaele di Vittoria (Rg); Sandri di Cesena; Sara Loreni di Parma; Sofia Rollo di Lecce; Te quiero Euridice di Piacenza; THEMORBELLI di Alessandria; Valeria Sturba di Bologna; Valerio Lysander di Roma; Martina Vinci di Genova; Vito di Palermo; Y0 di Ravenna e Yosh Whale di Salerno.

“Per la prima volta abbiamo 18 finalisti anziché 16. È una licenza che ci siamo presi per dare un riscontro anche quantitativo alla qualità e alla varietà delle proposte che abbiamo ascoltato compiacere alle audizioni. - Ha dichiarato il direttore artistico Ezio Nannipieri - Quanto alle canzoni, temo che cercare di tratteggiarle per linee generali significherebbe fare loro un torto: direi che ciascuna ha un’indole ed una fragranza proprie che spero risulti bello andare a scoprire e gustare in prima persona.”

Gli artisti e le artiste che compongono la rosa dei finalisti saranno protagonisti di un’intensa due-giorni, il 3 e 4 maggio a Recanati. In programma al Teatro Persiani ci sono due concerti serali che Rai Radio 1, la radio ufficiale di Musicultura, trasmetterà in diretta a partire dalle 21.05, con John Vignola, Marcella Sullo e Duccio Pasqua alla conduzione.

“Musicultura da anni valorizza e scopre talenti in tutta Italia. - Ha affermato Andrea Vianello, direttore di Rai Radio1- È una manifestazione che prosegue quella ricerca di qualità artistica che l’ha resa un punto di riferimento nella canzone popolare italiana. Rai Radio1 è onorata di essere radio ufficiale e di portare avanti questo sodalizio che dura oramai da molti anni. Dopo il concerto di Recanati seguiremo le finali allo Sferisterio di Macerata in giugno.”

Assieme ai finalisti, i concerti al Teatro Persiani vedranno protagonisti anche alcuni ospiti illustri, hanno infatti assicurato la loro presenza Enrico Ruggeri, Amara e Simone Cristicchi, che vinse Musicultura nel 2005 e che insieme a Ruggeri, conduttore delle ultime tre edizioni del festival, è tra i membri delprestigioso Comitato di Garanzia della manifestazione.

“È una fortuna poter contare sull’amicizia e la sensibilità di artisti come Enrico, Simone ed Amara – ha aggiungo Nannipieri - personalità che nell’arte e nella vita non si tirano indietro e che coltivano una visione armonica dello stare al mondo, anche quando farlo può comportare, professionalmente parlando, un prezzo da pagare.”

Le canzoni dei 18 finalisti andranno a comporre il cd compilation della 33esima edizione, realizzato in collaborazione con Cni. Nel corso del mese di maggio, Rai Radio 1 accoglierà i brani nell’ambito della propria programmazione e parallelamente produrrà una serie di sei podcast dedicati all’approfondimento delle storie dei giovani artisti e artiste in concorso, disponibili on demand su Rai Play Sound. Alla proclamazione degli 8 vincitori si giungerà in base alle indicazioni di Musicultura che si riserva l’individuazione di due vincitori, ed alle scelte insindacabili del Comitato Artistico di Garanzia di Musicultura, che designerà i restanti 6 vincitori.

Nell’edizione in corso il Comitato Artistico di Garanzia è composto da Vasco Rossi, Roberto Vecchioni, La Rappresentante di Lista, Enzo Avitabile, Claudio Baglioni, Francesco Bianconi, Giorgia, Carmen Consoli, Simone Cristicchi, Sandro Veronesi, Niccolò Fabi, Dacia Maraini, Gaetano Curreri, Maria Grazia Calandrone, Luca Carboni, Alessandro Carrera, Guido Catalano, Ennio Cavalli, Diego Bianchi, Teresa De Sio, Francesca Archibugi, Mariella Nava, Antonio Rezza, Enrico Ruggeri, Tosca, Paola Turci, Ron.

Gli 8 vincitori di Musicultura 2022 saranno protagonisti nel prossimo mese di giugno, assieme a importanti, stimati ospiti italiani ed internazionali, delle serate di spettacolo finali del Festival, all’Arena Sferisterio di Macerata, in diretta su Rai Radio 1. Lì sarà il voto del pubblico a eleggere il vincitore assoluto del Concorso, al quale andrà il Premio Banca Macerata di 20mila euro. Verranno inoltre assegnati la Targa della Critica Piero Cesanelli (tremila euro), il Premio AFI (tremila euro), il Premio per il miglior testo (duemila euro) e il Premio (10mila euro) per la realizzazione di un tour, con il sostegno di Nuovo Imaie.