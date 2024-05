VIDEO | "Com'è umano lui": il film su Paolo Villaggio con Enzo Paci va in onda: quando, dove, trailer

Sta per arrivare in tv l'atteso film su Paolo Villaggio interpretato da Enzo Paci, "Com'è umano lui": l'appuntamento è il 30 maggio in prima visione su Rai Uno. Il film, per la regia di Luca Manfredi, racconta la prima parte della carriera artistica di Villaggio. Nel cast anche Camilla Semino Favro nel ruolo di Maura Albites, prima compagna e poi moglie, decisiva nell'incoraggiarlo a lasciare il posto da impiegato per dedicarsi allo spettacolo.

Si tratta di una coproduzione Rai Fiction Ocean Production: il tv movie, alla cui sceneggiatura ha collaborato la famiglia Villaggio, è stato realizzato con il contributo del Pr Fesr della Liguria e con la collaborazione della Genova Liguria Film Commission e del Comune di Genova dove molte scene sono state girate, insieme ad altri centri della provincia come Arenzano.

Paci, in occasione della conferenza di presentazione, ha sottolineato: "Villaggio è un personaggio di peso ma mi ha fatto dimagrire 10 chili perché da giovane era molto magro, poi visto che lo raccontiamo dall'inizio ho tagliato la barba e tinto i capelli. Nella mente delle persone Villaggio diventa irraggiungibile, soprattutto per i genovesi, quindi per me è stato come scalare il K2. È un personaggio complesso, di vari colori. Compie delle scelte di lavoro che vanno contestualizzate anche nel periodo storico in cui sono state fatte, negli anni Sessanta. Il posto fisso era importante, la famiglia lo sognava avvocato, lui invece era un ribelle, geniale, di rara intelligenza, che sembrava fuori luogo. È stato rivoluzionario per la comicità ma è stato anche un letterato".

Luca Manfredi, dopo quelli sul padre Nino e Alberto Sordi, firma un altro biopic introspettivo: "Raccontiamo l'uomo privato, nei suoi aspetti più intimi e nelle difficoltà che ha dovuto superare per arrivare al successo. Bisognava trovare il giusto interprete: Enzo Paci appartiene a una scuola genovese che ha dato i natali a grandi artisti. E abbiamo lavorato basandoci sulla sua biografia, sui racconti di chi ha lavorato e conosciuto bene Villaggio, e con la famiglia, sia i figli che la moglie, la sua memoria". Proprio la moglie Maura e la figlia sono state fondamentali nel rivelare alcune vicende personali e familiari.