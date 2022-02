"Luca", il film Disney Pixar ambientato in Liguria è nominato agli Oscar 2022

"Luca" porta la Liguria verso gli Oscar: il film di animazione Disney Pixar ambientato nella nostra regione è stato infatti nominato agli Oscar 2022, candidato nella categoria "Miglior film di animazione".

Il film, diretto dal regista genovese Enrico Casarosa, è ambientato in un territorio ispirato alle Cinque Terre, in cui la Liguria con il suo capoluogo comunque viene direttamente menzionata: per capire se il lungometraggio vincerà la statuetta più ambita bisognerà aspettare la notte degli Oscar, il 27 marzo.

"Che onore essere nominato - ha commentato Casarosa su Twitter - voglio congratularmi con il nostro fantastico gruppo di 'Luca'. È un riconoscimento meraviglioso del duro lavoro che abbiamo sostenuto per questo film, specialmente considerate le difficoltà che abbiamo incontrato durante la sua realizzazione. Congratulazioni a tutti i colleghi nominati che hanno lavorato a film di animazione. I film del 2021 sono stati prodotti durante la pandemia, congratulazioni a tutti coloro che hanno realizzato film belli e divertenti in un'epoca come questa".

What an honor to be nominated by the academy. I want to congratulate our amazing Luca crew. This is a wonderful recognition by our peers of the hard work we put in this movie, especially considering the difficulties we went through in making it. #LucaCrew?? — Enrico Casarosa (@sketchcrawl) February 8, 2022

Nel frattempo, proprio pochi giorni fa, Nielsen Global Media aveva confermato che "Luca" è il film in streaming più visto del 2021.

Candidati agli Oscar come migliori film di animazione, oltre a "Luca" (già nominato ai Golden Globe come miglior film di animazione), ci sono anche "Flee", "Encanto", "Raya e l'ultimo drago" e "The Mitchells vs. The Machines".

Il regista genovese Enrico Casarosa, classe 1970, aveva già ricevuto una candidatura agli Oscar con il corto "La luna", che nel 2012 precedeva nei cinema il film "Brave - Ribelle". Il suo "Luca" - prodotto da Andrea Warren - racconta le avventure di un ragazzino e del suo migliore amico durante un'estate trascorsa in riviera. Tutto sembra filare liscio, ma la sua vacanza è minacciata da un grande segreto: i due sono in realtà creature marine capaci di tramutarsi in esseri umani. Riusciranno gli amici in superficie ad accettarli, quando scopriranno la verità?