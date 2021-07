Fiere, bancarelle, sagre e street food: gli eventi da non perdere a Genova e provincia nell'estate 2021

Eventi da non perdere per gli amanti dello shopping e del cibo all'aria aperta

Arriva l'estate ed è bellissimo perdersi nuovamente tra le bancarelle, l'artigianato delle fiere, e perché no anche tra le leccornie dello street food e delle sagre: un ritorno alla normalità che fa particolarmente piacere nell'estate 2021, la seconda segnata dalla pandemia.

Allora andiamo a vedere insieme, in ordine cronologico dai più nuovi ai più vecchi, i principali eventi con fiere, bancarelle, sagre e street food per potersi divertire all'aperto approfittando della bella stagione, per fare un po' di shopping e mangiare qualcosa di particolare all'aperto.

Articolo in costante aggiornamento. Per segnalare il vostro evento: eventi@genovatoday.it

23-25 luglio: Sagra dell'asado e del fritto misto a Rapallo

23-25 luglio: Street Food Nervi Festival

17 luglio: Mercatino creativo a Pegli

10-11 luglio: Mercatino PeglinGusto a Pegli

9 luglio-3 settembre: Sestri Stand Up, tra comici e birre a Sestri Levante

9 luglio: Fish & Djs, musica e fritto di pesce in Darsena

8-11 luglio: Street Food Quality a Pegli

8-11 luglio: Festa della Pro Loco Cornigliano Ligure

4 luglio: Fiera di San Giovanni a Genova

4 luglio: Fiera di San Pietro a Pra'

2 luglio: Fiera del 2 luglio a Chiavari

26-27 giugno: Mostra Mercato del Disco a Genova

26-27 giugno: Mercatini con florovivaisti e animazione jazz a Cogoleto

14-16-16 giugno: Mercatini dell'artigianato a Cogoleto