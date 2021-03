Sanremo 2021, la classifica parziale dopo la seconda serata: la ligure Annalisa in seconda posizione dopo Ermal Meta

La classifica della seconda serata del Festival di Sanremo, con l'integrazione della seconda parte dei cantanti in gara, sparpaglia le carte, anche se rimangono alcuni punti fermi.

Tra i punti fermi c'è la posizione, sempre in alto, della ligure Annalisa con la sua "Dieci", anche se non è più prima nella classifica provvisoria, ma passa alla seconda posizione. Prima di lei, il vincitore (per ora) sia assoluto sia della seconda serata, Ermal Meta, con "Un milione di cose da dirti".

La cantante savonese mostra comunque di saper reggere bene la "concorrenza", in quanto dopo un'intera altra serata, con altri concorrenti, in classifica si è mossa solo di una posizione. Vedremo se saprà mantenere questo ottimo risultato anche nelle prossime serate: questa sera, giovedì 4 marzo, intanto, è la volta delle cover, e Annalisa canterà "La musica è finita" di Ornella Vanoni, senza essere affiancata da nessun vip, mentre altri concorrenti hanno deciso di duettare.

La classifica generale dopo la seconda serata

Vediamo dunque la prima classifica generale di Sanremo 2021, dopo la seconda serata, e con la partecipazione di tutti i concorrenti:

Ermal Meta – Un milione di cose da dirti Annalisa - Dieci Irama – La genesi del tuo colore Malika Ayane – Ti piaci così Noemi - Glicine Fasma - Parlami Francesca Michielin e Fedez – Chiamami per nome Lo Stato Sociale – Combat Pop Willie Peyote – Mai dire mai (La locura) Francesco Renga – Quando trovo te Arisa – Potevi fare di più Gaia – Cuore amaro Fulminacci – Santa Marinella La rappresentante di lista - Amare Maneskin – Zitti e buoni Max Gazzé – Il farmacista Colapesce e Dimartino – Musica leggerissima Coma_Cose – Fiamme negli occhi Extraliscio e Davide Toffolo – Bianca luce nera Madame - Voce Gio Evan - Arnica Orietta Berti – Quando ti sei innamorato Random – Torno a te Bugo – E invece sì Ghemon – Momento perfetto Aiello - Ora

La scaletta della terza serata: le cover

Come abbiamo scritto prima, giovedì è la volta delle cover, e gli artisti si esibiranno in una serata che vedrà la partecipazione come sempre di Fiorello, Achille Lauro e Zlatan Ibrahimovic, e poi dei Negramaro, dell'allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic e della top model Vittoria Ceretti. Ecco la scaletta: