Sanremo 2021, quinta volta all'Ariston per la ligure Annalisa

Parte questa sera il 71esimo Festival di Sanremo, che si svolgerà dal 2 al 6 marzo, e sarà condotto per il secondo anno consecutivo da Amadeus, anche direttore artistico.

Nel corso delle serate - per la prima volta senza pubblico per rispettare le norme anti-covid - sarà affiancato ancora una volta da Fiorello, e avrà al suo fianco 7 co-conduttrici: Matilda De Angelis nella prima serata, Elodie nella seconda, Vittoria Ceretti nella terza, Barbara Palombelli e Beatrice Venezi nella quarta, e Serena Rossi e Simona Ventura nella finale. Gli ospiti fissi saranno Zlatan Ibrahimovi? e Achille Lauro saranno gli ospiti fissi della manifestazione; quest'ultimo in particolare proporrà, nel corso di ognuna delle cinque serate, esibizioni a tema definite dallo stesso Amadeus «quadri audiovisivi» e vedranno la partecipazione di Giacomo Castellana, Emma Marrone, Monica Guerritore, Claudio Santamaria e Francesca Barra.

Prepariamoci dunque a un'edizione speciale di questo festival, caratterizzata anche dalla presenza di due donne che con la Liguria hanno molto a che fare: a cantare infatti sul palco dell'Ariston ci sarà Annalisa (Scarrone), savonese, con il brano "Dieci", e Arisa - nata a Genova anche se è di origini lucane ed è cresciuta in Basilicata - con "Potevi fare di più".

Annalisa, nata a Savona e cresciuta a Carcare, in Val Bormida, è alla sua quinta presenza all'Ariston: ha già partecipato al Festival di Sanremo nel 2013 con "Scintille" (nona classificata), nel 2015 con "Una finestra tra le stelle" (quarta), nel 2016 con "Il diluvio universale" (undicesima) e nel 2018 con "Il mondo prima di te" (terza).

Nel corso della sua carriera la cantante - seconda ad "Amici di Maria De Filippi" nel 2010 - ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti, tra cui un Mtv Europe Music Awards, un Wind Music Awards, un Premio Lunezia,due Premio Videoclip Italiano, due Velvet Awards, e un premio Mia Martini 2014, oltre ad essere stata proclamata vincitrice della sesta edizione dell'International Song Contest: The Global Sound 2013 e della trentaduesima edizione dell'OGAE Second Chance 2018 in rappresentanza dell'Italia.[16] Inoltre è stata scelta per rappresentare l'Italia agli MTV Italia Awards 2013 e all'OGAE Song Contest 2013, dove si classifica terza e ha ottenuto quattro candidature ai World Music Awards 2013 e una, nel 2015, ai Kids'choice awards e agli MTVStarOf2015.

La canzone con cui partecipa al Festival di Sanremo 2021, "Dieci", parla di amore, di «dieci giorni un una notte» e «dieci bocche sul mio cocktail» e ha ricevuto voti medio buoni dai critici musicali che l'hanno ascoltata in anteprima.