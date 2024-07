Le 10 feste tradizionali estive in Liguria che non puoi perdere

Musica, sapori e antiche tradizioni locali. Ogni anno, durante i mesi estivi, in tutta la regione si svolgono eventi e feste che riflettono l'eredità storica, la devozione religiosa, l'amore per la buona cucina e l'orgoglio delle comunità liguri. Questi eventi non solo offrono ai residenti un'occasione per celebrare e preservare le loro tradizioni, ma anche ai visitatori un'opportunità unica per immergersi nella cultura locale e scoprire aspetti autentici della vita ligure. Dalle rievocazioni storiche alle sagre enogastronomiche, dalle competizioni sportive alle manifestazioni artistiche, la Liguria offre un calendario ricco e variegato di appuntamenti imperdibili. Eccone alcuni.

La Sagra del Pesce di Camogli è una delle sagre più famose della Liguria, che celebra la tradizione marinara di Camogli con una gigantesca padella di pesce fritto.

Quando: La seconda domenica di maggio (anche se a fine primavera, è spesso considerata l'inizio delle festività estive).

Dove: Camogli, un pittoresco borgo marinaro.



Quando: La seconda domenica di maggio (anche se a fine primavera, è spesso considerata l'inizio delle festività estive). Dove: Camogli, un pittoresco borgo marinaro. La Festa Patronale di San Giovanni Battista a Genova e Sant'Olcese prevede festeggiamenti in onore del santo patrono di Genova, con processioni, eventi culturali e fuochi d'artificio.

Quando: 24 giugno.

Dove: Genova, in vari luoghi della città, inclusa la Cattedrale di San Lorenzo.



Quando: 24 giugno. Dove: Genova, in vari luoghi della città, inclusa la Cattedrale di San Lorenzo. La Fiera di San Pietro alla Foce è una tradizionale fiera che offre prodotti locali, artigianato e specialità gastronomiche.

Quando: 29 giugno.

Dove: Genova, principalmente nel quartiere di Genova Pegli.



Quando: 29 giugno. Dove: Genova, principalmente nel quartiere di Genova Pegli. La Festa della Madonna della Rovere a San Bartolomeo al Mare. Celebrazione religiosa con processione e fuochi d'artificio.

Quando: La prima domenica di agosto.

Dove: San Bartolomeo al Mare, nella provincia di Imperia.



Quando: La prima domenica di agosto. Dove: San Bartolomeo al Mare, nella provincia di Imperia. La Festa del Mare a Sestri Levante. Celebrazione con eventi legati al mare, gare sportive, spettacoli e degustazioni di prodotti tipici.

Quando: Fine luglio.

Dove: Sestri Levante, sulla Baia del Silenzio e la Baia delle Favole.



Quando: Fine luglio. Dove: Sestri Levante, sulla Baia del Silenzio e la Baia delle Favole. ​La Festa della Madonna della Neve a Savona è una celebrazione religiosa con processioni e riti che culminano in uno spettacolo di fuochi d'artificio.

Quando: Il 5 agosto.

Dove: Savona, con eventi principali nella chiesa di San Dalmazio.



Quando: Il 5 agosto. Dove: Savona, con eventi principali nella chiesa di San Dalmazio. Il Palio del Golfo a La Spezia. Si tratta di una gara remiera che vede competere tredici borgate marinare del Golfo dei Poeti.

Quando: La prima domenica di agosto.

Dove: La Spezia, nelle acque del golfo.



Quando: La prima domenica di agosto. Dove: La Spezia, nelle acque del golfo. La Festa di San Rocco a Camogli porta festeggiamenti con processioni, bancarelle, spettacoli e il tradizionale falò in onore di San Rocco.

Quando: 16 agosto.

Dove: Camogli, nel centro storico e sulla spiaggia.



Quando: 16 agosto. Dove: Camogli, nel centro storico e sulla spiaggia. La Sagra del Fuoco di Recco celebra la Madonna del Suffragio con una spettacolare serie di fuochi d'artificio sul mare.

Quando: 7-8 settembre.

Dove: Recco, vicino a Genova.



Quando: 7-8 settembre. Dove: Recco, vicino a Genova. La Festa della Natività di Maria Vergine a Montalto Ligure. Una festa religiosa con processioni, musica e danze tradizionali.

Quando: 8 settembre.

Dove: Montalto Ligure, nell'entroterra di Imperia.

Queste feste estive offrono un'occasione perfetta per scoprire le tradizioni liguri, assaporare la cucina locale e partecipare a celebrazioni uniche, immerse in scenari mozzafiato.