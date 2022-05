Fedez e Chiara Ferragni 'avvistati' a Portofino

Tappa a Portofino per Fedez e Chiara Ferragni, fine settimana romantico in Liguria per la coppia formata dal rapper e dall'influencer e imprenditrice nata a Cremona.

I due hanno pubblicato diverse fotografie sui propri canali social, alloggiano in un hotel a 5 stelle e probabilmente sono venuti in Liguria per il matrimonio di Kourtney Kardashian e Travis Barker.

La coppia, come racconta today.it, è stata immortalata dai paparazzi, con cui il rapper si è fermato a scherzare: "Sapete qual è la figata? Tutti questi paparazzi, in realtà, stavano cercando i Kardashian - spiega divertito tra le storie, mentre li riprende con il telefonino - Avete beccato i Kardashian tarocchi raga, mi spiace". Passeggiando, la coppia si imbatte in un gruppo di signore e Fedez si offre come loro fotografo, ma lo scatto più ambito è il selfie con lui.

Il rapper si concede alla piccola folla, raccogliendo un affetto straordinario. "Tesoro" lo chiamano, e ancora: "Noi ti vediamo sempre con tuo figlio, siete due comici". Poi è il momento di Chiara, anche lei disponibilissima. Una signora l'abbraccia e via ad altre foto ricordo. Al rientro in hotel Fedez la 'tranquillizza': "Tranquilla amore, non devi essere gelosa. Sono tutto tuo". Portofino on fire per i Ferragnez.